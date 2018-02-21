Лучший эксперт января в сфере ресторанного бизнеса Ирина Рубачева

В ресторанном бизнесе России уже есть специалисты, которых можно назвать экспертами высочайшего класса. Заслуженное место среди них, безусловно, принадлежит Ирине Рубачевой.
Ирина – профессионал с колоссальным опытом организации, продвижения и управления ресторанным бизнесом. Путь Ирины Рубачевой в ресторанный бизнес начался более 30 лет назад. Получив профильное образование, она уже в 23 года работала ведущим инженером-технологом треста ресторанов и столовых, более 10 лет руководила производственно-технологической службой общественного питания города.
Развитие в России рыночной экономики не могло не сказаться на индустрии общественного питания. Ирина Рубачева, как профессионал высокого уровня, быстро сориентировалась в изменившейся обстановке и смогла применить свой бесценный опыт для помощи российским рестораторам. Под руководством Ирины Рубачевой реализовывались проекты комплексного оснащения таких крупнейших поставщиков оборудования, как «Торговый Дизайн» и «Русский Проект».
В 2007 году Ирина Рубачева создала бизнес в новом и необычном в то время для России, но очень интересном и перспективном направлении – ресторанном консалтинге.
Как эксперт, она участвовала в открытии и развитии сотен кафе, ресторанов и других организаций общественного питания. Первые торговые центры и первые фуд-корты в них, первые фаст-фуды и безалкогольные бары, первые итальянские и французские рестораны, первые специализированные цеха в супермаркетах и первые демократичные рестораны, первые российские сети и первые зарубежные франшизы в России. Все это оставило неизгладимый след в профессиональной жизни Ирины и обогатили ее опыт.
За десять лет в консалтинговом бизнесе Ирина Рубачева стала известным в России экспертом по развитию ресторанного бизнеса и франчайзинга.
Досконально разбираясь в различных аспектах производства, зная самые тонкие нюансы повседневного функционирования ресторанов и кафе, ориентируясь в современном ресторанном оборудовании и инновационных технологиях, Ирина разрабатывает новые концепции и запускает стартапы в сфере ресторанного бизнеса, занимается оптимизацией и ребрендингом действующих заведений, с 2008 года профессионально занимается франчайзингом.
Многолетнее сотрудничество с двумя австралийскими франшизами – сетью ресторанов быстрого обслуживания Country Chicken и сетью придорожных кофеен Muzz Buzz позволило ей реализовать свой опыт в выводе зарубежных франшиз на российский рынок и адаптации их к российским стандартам. Так же качественно Ирина упаковывает во франшизы и отечественный ресторанный бизнес.
Что же помогает Ирине так долго возглавлять профессиональные рейтинги? Прежде всего, это постоянная работа над собой и повышение своего уровня, как специалиста. Ирина тщательно следит за всеми трендами мирового ресторанного бизнеса, анализирует тенденции его развития как в России, так и за рубежом, изучает законы создания и развития успешных стартапов, маркетинг, стратегическое планирование, инновационные технологии, новинки современного ресторанного оборудования.
Важным для нее является всесторонний комплексный подход к самой сути ресторанного бизнеса, помощь предпринимателям в развитии от стартапа до сети и собственной франшизы.
В числе клиентов Ирины – аэропорты Домодедово и Шереметьево, мировые сети отелей IBIS, HILTON, NOVOTEL, сеть ресторанов быстрого обслуживания «ТЕРЕМОК – РУССКИЕ БЛИНЫ», крупнейший в Европе ТВК «АВИАПАРК» площадью 510 тыс. кв.м., сеть кафе автосалонов BMW «АвтоDOM» и многие другие.
Весь прошлый год Ирина занималась оптимизацией крупных производств (пекарни, кулинарные и кондитерские цеха, фабрика-кухня, производственно-распределительный цех) сети супермаркетов «GOODWILL».
Она работала над ребрендингом сети предприятий быстрого обслуживания «Стоп-Топ» в Уфе, над концепцией оптимизации сети ресторанов в Архангельске, помогала многим другим крупным кулинарным производствам.
Запустить стартап в сфере ресторанного бизнеса, открыть собственное кафе или ресторан и улучшить его работу, увеличить поток клиентов, оптимизировать бизнес и сделать производственные процессы более эффективными, тиражировать бизнес по системе франчайзинга – все эти вопросы российским рестораторам помогает решать Ирина Рубачева.
Она – сертифицированный ФРИО Эксперт по независимой оценке квалификаций и по производственно-общественной аккредитации обучающих программ.
Ирина преподавала МВА в Московской школе новой экономики и Русской школе управления, регулярно проводит мастер-классы и семинары в Москве и других городах России.
Ирина Рубачева выступает в средствах массовой информации, публикуется в профильных изданиях, участвует в телепередачах на телеканалах «Успех» и ТВЦ.
Заслуги Ирины перед российским ресторанным бизнесом не остаются незамеченными. Так, она была награждена Почетной грамотой на II-м Съезде в поддержку предпринимательства России депутатом Государственной Думы Иваном Дмитриевичем Грачевым. Вошла, по публикации издания Mos.News (http://mos.news/news/ekonomika_i_biznes/top_10_delovykh_ledi_stolitsy/), в ТОП-10 деловых леди столицы. Ирина Рубачева достойна считаться лучшим экспертом в сфере ресторанного бизнеса в России.
Телеграмм-канал Ирины Рубачевой
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