Британец преодолел 37 тысяч километров ради пива

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Влюбленный в пиво британец проехал тридцать семь тысяч километров, чтобы выпить пива. Все дело в том, что Бен Кумбс из британского города Плимут решил выпить пива в самом южном и северном пабах мира. Материал, посвященный уникальному достижению любителя пива, был опубликован на сайте "Би-би-си".

"Однажды я сидел, пил пиво и думал, чем бы таким интересным заняться. После очередной кружки, в мою проспиртованную голову пришла совершенно гениальная идея — я подумал, что неплохо было бы выпить пива в самом южном и самом северном пабах планеты", — рассказывает житель Плимута.

Идея довольно быстро перешла к стадии практической реализации — Кумбс сообщил о старте экспедиции "От паба до паба" в социальных сетях, сел в свой автомобиль TVR Chimaera и отправился в населенный пункт со странным названием Пирамида, расположенный на острове Шпицберген. Не совсем ясно, как отважный британец добрался до острова на машине, но предполагается, что он пользовался услугами парома.

Выпив пива в Пирамиде, Бен Кумбс взял курс на юг. Через некоторое время он оказался на территории архипелага Новая земля, где отыскал бар в городке под названием Пуэрто-Уильямс. Вот такая вот странная экспедиция.