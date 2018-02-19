Что можно есть в пост? Эксперты составили календарь питания

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Сытная Масленичная неделя завершается, а это значит, что начинается Великий пост — в этом году он продлится с девятнадцатого февраля по седьмое апреля. Если вы собираетесь поститься, но не очень представляете себе, как именно необходимо это делать, то вам поможет удобная инфографика, представленная ниже.

Сегодня, например, нельзя есть вообще ничего — можете разве что пить воду. Ну и не стоит, конечно же, забывать о молитвах, которые помогут справиться с голодом и почувствовать духовный подъем еще более явно.

С двадцатого по двадцать третье февраля (то есть — по пятницу включительно) можно есть только хлеб, фрукты и сырые овощи. Истинно православные люди говорят, что сырая, например, свекла с хлебом — гораздо более вкусное и питательное блюдо, чем кажется на первый взгляд.

В выходные, двадцать четвертого и двадцать пятого февраля, можно употреблять вино, постное горячее без растительного масла и, внезапно, растительное масло, но отдельно от постной горячей еды. В общем, аккуратно, а то если перепутаете что-то, то весь пост может пойти насмарку.

Двадцать шестого февраля, то есть, в следующий понедельник, следует вернуться к сухоядию. Да-да — и снова здравствуйте, хлеб, сырые овощи и фрукты. Двадцать седьмого можно поесть каши без масла. Двадцать восьмого — только сухоядие. Ну и так далее.