В Британии женщина отрезала палец и сделала из него ожерелье‍

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Страдающая от какого-то пока еще плохо изученного наукой ментального недуга жительница Великобритании Торц Рейнольдс отрезала фрагмент своего мизинца, назвала его "Шевеляшкой", поместила в маленькую стеклянную емкость и носит теперь ЭТО на шее.

Подробности этой очень интересной истории опубликовал британский таблоид The Mirror. Представители которого даже побеседовали с владелицей "Шевеляшки".

"Шевеляшка такой миленький, не правда ли? [Говоря это, женщина тыкает емкость с отрезанной фалангой мизинца корреспонденту в лицо]. А хотите понюхать, как он пахнет? Нет, не хотите? И потрогать Шевеляшку не хотите? Нуу, не знаю даже, о чем с вами тогда вообще разговаривать...", — говорит Рейнольдс.

Читая все это, у вас в голове наверняка вертится вопрос "ЗАЧЕМ?". Отвечая на него, Торц вспоминает, что решила отрезать часть пальца просто потому, что так сделал ее друг.

"Когда я ампутировала себе часть пальца, то мне было жаль выбрасывать ее. В общем, я закинула ее в морозильник и забыла, а когда через год нашла, то решила сделать из Шевеляшки ожерелье. Классное, не правда ли?", — кричала женщина, преследуя убегающих от нее журналистов.