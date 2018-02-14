Ученые рассказали, кому выгодна романтическая любовь

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Ученые представили свой взгляд на происходящее в такие праздники, как День святого Валентина. В статье ученого из Университета Джона Хопкинса идет речь о коммерческом подходе к выражению любви, позволяющем в очередной раз опустошить кошельки потребителя.

В течение последних десятилетий предприятия рассматривали День святого Валентина как еще одну возможность повышения доходов. Романтика стала преподноситься в несколько искаженном виде, и вместо букета полевых цветов, которым вполне обходились раньше, влюбленный непременно теперь должен дарить что-то более существенное.

Романтика вообще сама по себе теперь является довольно затратной, и поддерживает огромную индустрию. Рестораны, фильмы, шоу, подарки, ювелирные украшения, цветы, открытки, сладости и даже одежда или аксессуары, все это использует саму идею романтичного времяпровождения, а некоторые вещи специально придуманы для этой цели.

Кроме того, коммерция вот уже много десятилетий укореняет в головах людей убеждение, что улучшение физической привлекательности является ключом для поиска любви. Компании получают миллиарды долларов каждый год, продавая косметику, парфюм, средства для ухода за собой и похудения, одежду, украшения, хирургию и многое другое.

Фильмы, журналы, компьютерные игры и другие средства массовой информации, занимающиеся романтической любовью, хорошо продаются. Психолог Эрих Фромм оплакивал рыночный аспект романтических знакомств уже в 1950-х годах. Он описывал, что люди оценивают свою рыночную стоимость на основе физической привлекательности, статуса и богатства, чтобы найти романтических партнеров, соответствующих их активу.

Согласно исследованиям, в настоящее время такая покупка/продажа стала еще более легкой благодаря появлению сайтов знакомств. Это удобно, потому что позволяет выбрать в интернет-каталоге людей человека, по максимуму удовлетворяющего запросам.

Насыщенность рынка предметами, «необходимыми» для романтики, не может не порождать мысли о том, что это просто иллюзия, поддерживаемая промышленностью в корыстных целях. Это порождает яркие эмоции и одержимость, которые люди чувствуют в начале романтических отношений, и которые неизменно исчезают, заставляя искать новые эмоции, и это продолжается снова и снова.