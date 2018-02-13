Россияне предпочли цветам шоколад: что ищут на Avito к 14 февраля?

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В преддверии дня всех влюбленных эксперты Avito проанализировали поисковые запросы и объявления по ключевой фразе «14 февраля» и выяснили, что ищут пользователи в подарок своим половинкам на сайте.

Большинство запросов контактов по объявлениям к 14 февраля фиксируется в разделе «Услуги». Там публикуются предложения о составлении и доставке букетов, организации необычных свиданий и изготовлении оригинальных подарков. Так, в Москве можно заказать ростовой костюм-сердце, в Уфе – организовать свидание на колесе обозрения, в Нижнем Новгороде – посвятить любимой композицию от саксофониста, а в Перми – изготовить интерьерный постер в стиле «Love is...».

Вторую строчку в этом году занял раздел «Продукты питания» – вероятно, благодаря возросшему спросу на торты, капкейки, шоколад и другие вкусные подарки на заказ. При этом годом ранее вторую позицию занимала категория «Растения», то есть в этом году пользователи предпочитают дарить любимым сладости, а не цветы, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

В этом году в топ-5 популярных категорий подарков вошли также «Мебель и интерьер» и «Товары для детей и игрушки». В первой представлены романтические аксессуары для дома: фоторамки, 3D-светильники, свечи, флорариумы, тильды и т. д. К примеру, «Товары для детей и игрушки» остаются популярными благодаря плюшевым медведям, мягким подушкам-сердцам и воздушным шарам, а в этом году в продаже появился также романтично настроенный вязаный Ждун ручной работы.