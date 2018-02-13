Скрытую шутку разработчиков видеоигры обнаружили спустя 14 лет‍

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В игре The Bard's Tale, которая вышла уже четырнадцать лет назад (вот время-то летит!), была так называемая "пасхалка", на которую тогда, в 2004 году, никто не обратил какого-то особенного внимания — пишет inforeactor.ru

Точнее говоря, "пасхалка" была не в самой игре, а на коробке с ней. Шутники, которыми были то ли разработчики, то ли издатели игры, написали на обратной стороне DVD-бокса: "Просто переверните диск, если хотите увидеть реально пугающее изображение..."

Написали и написали — никто этого, повторимся, не заметил. И вот, четырнадцать лет спустя, пользователь "Твиттера" по имени "A$AP BLOCK ME" раздобыл ставший историческим артефактом диск с игрой The Bard's Tale, и перед тем, как вставить его в не менее древнюю игровую консоль Sony PlayStation 2, решил изучить надписи на коробке.

В какой-то момент исследователь ретро-игр последовал совету на коробке, перевернул диск и, о ужас, увидел в зеркальной поверхности стороны с данными... себя. Реально пугающее изображение как оно есть!

"Я просто даже слегка, что называется, подгорел. Юмор, конечно, знатный", — пожаловался пострадавший в "Твиттере", чем спровоцировал масштабное обсуждение.