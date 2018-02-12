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Эксперты назвали 7 признаков того, что вы хороши в постели

Понедельник, 12 Февраля 2018 14:51
Эксперты назвали 7 признаков того, что вы хороши в постели Фото из открытых источников

Эксперты в области постельных утех Бетани Риччиарди и Кевин Дарне сформировали перечень признаков, обнаружив которые у себя, вы можете с полной уверенностью заявлять, что вы хороши в интимных утехах.

 

Удивительно, но первым признаком вашего высокого постельного профессионализма должна быть такая вещь, как любовь к занятиям любовью. Если вы воспринимаете отказ партнера от интимной близости с радостью и сломя голову бежите, при этом, клеить модель линкора "Бисмарк" в масштабе 300:1, то дальше можете не читать.

 

Второй признак более специализированный. Вы хороши в постели, говорят Риччиарди и Дарне, если всегда уделяете внимание прелюдиям к ней. Сюда же можно отнести и стремление проявлять активность в интиме, а не полагаться только лишь на партнера.

 

Остальные признаки, если честно, тоже так или иначе связаны с любовным альтруизмом. Непонятно, зачем Риччиарди и Дарне разделили один и тот же, в общем-то, признак, на "вы с партнером в равной степени погружены в процесс", "вы не полагаетесь только на партнера", "вы знаете, что нужно делать, чтобы все получилось" и "вы внимательны к партнеру", но, в общем, вы поняли: альтруизм — ключ к успеху.

 

Еще стоит отметить уверенность в себе. Она, по словам экспертов, помогает не только в занятиях любовью, но и в процессе знакомства с потенциальными партнерами для занятий им.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости постель

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