Звезды сериала «Молодежка» Владислав Канопка и Игорь Огурцов будут выдавать коньки в павильоне «Мир» на катке ВДНХ

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Влад Канопка и Илья Огурцов, сыгравшие в знаменитом сериале «Молодежка» роли Андрея Кисляка и Семена Бакина, в День всех Влюбленных преподнесут своим поклонникам приятный подарок. В самый романтичный день года актеры будут лично выдавать коньки влюбленным парам и посетителям ледовой площадки в павильоне проката платежной системы «Мир», расположенном на Главном катке страны на ВДНХ.

С 19.00 до 20.00 14 февраля гости павильона смогут получить свою пару коньков из рук знаменитых «хоккеистов». Помимо звездного проката, любителей катания будет ждать фото и автограф сессия с Владом Канопка и Игорем Огурцовым в павильоне «Мир».

«Мы сами много времени проводим на катке, посвящая себя хоккею и съемкам сериала, поэтому знаем, как интересны и захватывающи ледовые виды спорта», - отмечает Владислав. – Мы рады поддержать такой грандиозный проект платежной карты «Мир» и всех любителей катания на коньках», - добавляет Игорь.

А держателей карт «Мир» на катке ВДНХ в течение всего ледового сезона ждут приятные сюрпризы, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. До 11 марта при оплате билетов на каток картой «Мир» для них действует скидка 20%. А в павильоне проката № 2 «Мир» для владельцев карт доступны бесплатные горячие напитки и уроки фигурного катания с профессиональными тренерами.

Каток на ВДНХ признан Главным катком страны Книгой рекордов России благодаря масштабам ледовой площадки и ее развитой инфраструктуре.