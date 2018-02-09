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Екатерина Втюрина об эффективности эмоционального интеллекта в работе руководителя

Пятница, 09 Февраля 2018 16:51
Екатерина Втюрина об эффективности эмоционального интеллекта в работе руководителя Фото из открытых источников

Вы считаете, что используете все ресурсы для развития вашего бизнеса? Проверьте, есть ли среди них эмоциональный интеллект. Он уже работает на ваш успех? Или вы все еще думаете, что бизнес не про эмоции, а только про строгий расчет, логику, здравый смысл?

 

А вот согласно отчету Всемирного экономического форума в Давосе эмоциональный интеллект вошел в ТОП-10 наиболее ценных бизнес-навыков до 2020 года.

 

Когда я задаю вопрос руководителям разных уровней, для чего использовать эмоции в управлении, получаю вот такие ответы:

 

  • создавать доверительную рабочую атмосферу в команде;
  • мотивировать, вдохновлять сотрудников;
  • создавать и поддерживать собственный рабочий настрой;
  • влиять на впечатления клиента;
  • выстраивать надежные партнерские отношения;
  • преодолевать стрессы.

 

Любому руководителю приходится решать эти задачи, и руководитель с развитым эмоциональным интеллектом справляется с ними гораздо легче и эффективнее.

 

Развитие эмоционального интеллекта вовсе не означает, что человек станет исключительно позитивным и эмпатичным. Он сможет быть разным, использовать весь спектр эмоций и способов эмоционального влияния для эффективного решения задач. В зависимости от ситуации кого-то нужно вдохновить, а у кого-то под ногами «землю поджечь».

 

Как развивать эмоциональный интеллект?

 

Точно воспринимать и понимать эмоции – свои и других людей.

 

В чем ценность для руководителя? Эмоции – это богатый источник информации, который помогает определить настроения в коллективе и даже скрытые мотивы людей, правильно понять впечатления клиента, выявить истинные намерения партнера и много еще всего интересного. Чем больше вы знаете о ситуации, тем точнее будет анализ и управленческое решение. Навык эмпатии помогает руководителю строить доверительную атмосферу и надежные отношения в команде.

 

Как развивать? Начните с исследования собственных эмоций. Возьмите для начала список из 8 базовых эмоций: злость, страх, радость, печаль, доверие, отвращение, удивление, интерес. Подойдите к зеркалу и постарайтесь только мимикой и жестами изобразить каждую. Какие 2-3 эмоции из этого списка вы испытываете чаще всего в деловых ситуациях? А какие эмоции являются ведущими у ваших сотрудников, в вашем коллективе?

 

Расширяйте «эмоциональный репертуар», примеряйте разные эмоции. Наблюдайте внимательно за людьми, смотрите фильмы без звука, старайтесь понять смысл сюжета и отношений без слов. Нам в помощь «зеркальные нейроны» – особый механизм, с помощью которого мы как бы примеряем на себя эмоции, чувства, другого человека, можем не просто понять, а буквально прочувствовать и точно определить его состояние.

 

Понимать причины эмоциональных реакций.

 

У каждой эмоции есть своя причина. Наверняка вы обращали внимание, что одно и то же событие вызывает у разных людей порой полярные эмоции – от восторга до печали. Эмоции работают как индикатор, который показывает значимость и ценность происходящего для конкретного человека, проявляет его отношение к ситуации.

 

В чем ценность для руководителя? Понимание эмоций, причин их появления в различных ситуациях позволяет лучше разобраться с ситуацией, прояснить ценности сотрудника – что его радует, вдохновляет, а что раздражает и демотивирует, составить прогноз развития эмоций и поведения. Это знание помогает усилить мотивирующее влияние на каждого сотрудника в отдельности и команду в целом.

 

Как развивать? Для развития этого навыка важно обращать внимание на эмоции, уходить от шаблонов и стереотипов в оценке, делать прогнозы поведения и сравнивать с реальным развитием ситуации.

 

Использовать эмоции для решения задач.

 

В чем ценность для руководителя? Понимая, как связаны эмоции с решением различных типов задач, какие эмоции повышают эффективность, а какие снижают, можно значительно повысить качество работы и степень удовлетворенности сотрудников. Например, решению творческих задач способствуют позитивные эмоции – радость, восхищение. Зато злость (сродни спортивной) поможет в отстаивании своей позиции перед оппонентами. Эта эмоция мобилизует, добавляет драйва и азарта.

 

Как развивать? Делайте в течение дня «стоп-кадры» и задавайте себе вопросы: «Какую эмоцию я сейчас испытываю? Насколько эта эмоция помогает мне в решении текущей задачи? Какая эмоция была бы идеальной в этой ситуации?»

 

Управлять своими эмоциями и эмоциями других людей.

 

В чем ценность для руководителя? Кто управляет эмоциями, тот управляет ситуацией. Управление эмоциями делает руководителя адаптивным к любой ситуации, превращает эмоции в мощный ресурс, который всегда доступен, в отличие от других ресурсов.

 

Как развивать? Управлять – не значит подавлять. Подавление эмоций может принести больше вреда, чем пользы. Управлять – значит менять интенсивность эмоции, заменять неэффективную для данной ситуации эмоцию эффективной. Для этого необходима высокая осознанность и практические умения. И это тема отдельного большого разговора.

 

Екатерина Втюрина, бизнес-тренер, международный коуч, тьютор (персональный наставник) EACEIP по развитию эмоционального интеллекта

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Волкова Алена Опубликовано в Вне политики   Теги Новости бизнес

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