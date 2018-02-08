В Сети набирает популярность новый способ борьбы со стрессом‍

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Хотите научиться бороться со стрессом максимально эффективно? Тогда берите мыло и начинайте резать его ножом. Не хотите резать — значит просто смотрите, как это делают другие. Благо, в Интернете как раз распространяется новый странный феномен — видеоролики с нарезанием мыла (смотрите пример видео ниже).

В чем вообще суть? Ну как же — смотрите сами. Нарезаемое на части мыло с отслаивающимися и крошащимися кусочками — чрезвычайно успокаивающее зрелище. Некоторых людей оно, правда, наоборот погружает в глубокую ярость, но мы сейчас не будем говорить об аномальных реакциях.

Видеоролики с нарезанием мыла относятся к так называемым ASMR-видео. ASMR — это автономно сенсорная меридиональная реакция, то есть феномен восприятия, благодаря которому у человека возникают приятные ощущения при просмотре или прослушивании определенного контента.

Некоторые люди так полюбили видео с разрезаемым мылом, что теперь буквально не могут жить без таких видеороликов. "Обязательно смотрю несколько таких роликов с утра, а потом еще несколько перед сном. Иногда мыло приходит ко мне во сне и режет меня...", — рассказывает один из пристрастившихся.