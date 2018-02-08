Служба психологической помощи для майнеров начала работу в Москве

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Майнеры криптовалют, а также трейдеры, инвесторы и прочие граждане столицы Российской Федерации, чрезмерно переживающие из-за, например, падающего курса биткоина, смогут получать профессиональную психологическую помощь. Соответствующий стартап запустила компания Blockchain Fund, занимающаяся операциями с криптовалютами.

Поводом для создания службы психологической помощи для криптовалютчиков стал резкий обвал биткоина, за которым следила общественность на протяжении последних дней. В конце прошлого года курс самой популярной криптовалюты бил все рекорды и приближался к двум десяткам тысяч долларов, а на днях биткоин рухнул ниже семи тысяч долларов, что, конечно же, не могло не вызвать панических настроений.

Психологи говорят, что люди, потерявшие значительные объемы денежных средств из-за обвала биткоина, могут даже начать задумываться о суициде, так что ситуация, на самом деле, более, чем серьезная.

"Люди, которых охватила паника, могут поговорить с квалифицированным специалистом и рассказать ему свою историю. Специалист, в свою очередь, даст профессиональную консультацию, поможет успокоиться и оценить ситуацию трезво", — говорит Елена Пиховкина, один из психологов, работающих на горячей линии.