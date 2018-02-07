Мужчина купил участок земли и провозгласил его отдельным государством

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Житель американского штата Невада приобрел участок земли и объявил его отдельным государством. Власти США не придали особого значения причудам одного из своих граждан, поэтому непризнанное государство спокойно существует и радует туристов, приезжающих сюда за особенной экзотикой.

Особенной экзотики, правда, в Республике Молоссия (не путать с Малороссией!) нет. Есть только несколько домиков посреди пустыни, слегка сумасшедший правитель по имени Кевин Бо, его супруга и двое детей.

Но амбиции у Кевина Бо самые серьезные — у государства есть даже своя космическая программа! То есть, с этой точки зрения Молоссия является более перспективным государством, чем, скажем, Украина. Осталось только добиться международного признания, что, по словам Бо, лишь вопрос времени.

Есть у Молоссии и собственная валюта — валора. Одна валора равна сотне футтрусов, если вам о чем-то это говорит. Скорее всего — нет, но вы не волнуйтесь, потому что валора все равно не используется в качестве средства для осуществления платежей — валюта существует исключительно в сувенирных целях.

В общем, ждем, пока Молоссию признает Российская Федерация.