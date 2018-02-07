Школьник решил развлечься и вызвал на урок стриптизершу

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Школьник из Соединенных Штатов Америки, который вызвал стриптизершу непосредственно в школу, получил суровое наказание. Какое конкретно — представители учебного заведения не уточняют.

Происшествие, которое вызвало настоящий шок у руководителей школы, имело место в Техасе, первого февраля. Подросток, которому было смертельно скучно, вызвал стриптизершу в школу по телефону, однако в разговоре с ней не уточнил, что адрес, по которому та должна приехать — это адрес школы.

Оплатив услуги стриптизерши кредитной картой родителей, школьник стал ждать шоу, однако не дождался. Точнее, дождался, но несколько не в том виде, в котором планировал, потому что попав в школу, стриптизерша сразу поняла, в чем дело, и направилась к руководству, где пожаловалась на шутника.

"Мы постарались подойти к ситуации максимально тактично, поэтому появление работницы стриптиз-услуг в школе никак не повлияло на наших учеников. Кроме, конечно же, виновника инцидента, к которому будет применено максимально строгое наказание", — говорится в письме, которое директор учебного заведения Пейдж Хадзиселимович разослал родителям учеников.