Социологи СПбГУ: 50 % мужчин готовы уйти в отпуск по уходу за ребенком, но их жены против

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Ученые Санкт-Петербургского государственного университета провели исследование и выяснили, что почти половина петербургских отцов хотят взять отпуск по уходу за ребенком, но перспектива сокращения доходов и непонимание со стороны супруг мешают им принять такое решение.

Доценты СПбГУ Ольга Безрукова и Валентина Самойлова провели исследование и пришли к выводу, что отцы имеют нереализованный потенциал, связанный с заботой и воспитанием детей. Результаты научной работы опубликованы в журнале «Социологические исследования» в 2017 году, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

Ранее зарубежные исследователи доказали, что отцовский отпуск позитивно влияет на настроение и самочувствие всех членов семьи, а также на установление прочных семейных отношений. К примеру, шведы, ушедшие в такой отпуск, больше общались со своими уже повзрослевшими детьми, а дети австралийских отцов-отпускников в возрасте 4–5 лет были подготовлены к школе лучше других своих сверстников. Американские и израильские отцы стали доброжелательнее относиться к своим супругам и ответственнее к работе. Наконец, англичанки, чьи мужья взяли отпуск по уходу за ребенком в первые три месяца после его рождения, были более эмоционально устойчивы и здоровы, а норвежки — меньше болели.

Согласно российскому законодательству мужчины, как и женщины, могут взять отпуск по уходу за ребенком, однако таким правом пользуются лишь немногие отцы. Вместе с тем отношение россиян к отцовскому отпуску постепенно меняется. Так, по результатам исследования социологов СПбГУ, в целом 42 % родителей выступают за отцовский отпуск. Его одобряют 50 % отцов, а среди матерей сторонниц намного меньше — 35 %. При этом в группе противников, наоборот, преобладают матери. Опрос показал, что 61 % женщин не хотят, чтобы их мужья брали отпуск по уходу за ребенком, а вот мужчин, которые не готовы к такому опыту, всего 45 %.

Чтобы более подробно изучить отношение петербургских родителей к отпуску для отцов, ученые СПбГУ поделили участников исследования на четыре группы. В зависимости от желания и возможности принять такое решение были выделены устойчивые и неустойчивые сторонники и противники отцовского отпуска.

Выяснилось, что самая многочисленная группа среди мужчин — отцы, которые не хотят и не могут брать отпуск по уходу за ребенком (37 %). Среди основных причин такого отношения они назвали необходимость зарабатывать и делать карьеру, а также угрозу безденежья и потери квалификации или работы (57 %). Вместе с тем каждый пятый сослался на «неспособность правильно ухаживать за ребенком» (19 %). Противники отцовского отпуска считают, что основная ответственность за обеспечение семьи лежит на отце, а за воспитание — на матери (75 %).

К группе менее категоричных противников отпуска для отцов относятся родители, которым не нравится эта идея, но в принципе такую возможность они допускают (9 % мужчин и столько же женщин). Представители этой группы считают, что с ребенком должен сидеть тот, кому это выгоднее — меньше зарплата, проблем с работой и т. д. (80 % мужчин и 85 % женщин). Некоторым родителям этой группы (15 % матерей и 14 % отцов) наиболее правильным кажется поделить отпуск по уходу за ребенком пополам. Интересно, что мужчины из этой группы реже отстаивают свою традиционную роль кормильца семьи, а от супруги не ждут, что она одна будет заниматься воспитание детей.

Среди сторонников отцовского отпуска преобладают мужчины. Группа отцов, которые хотят, но не могут взять отпуск по уходу за ребенком, составляет 35 %, а женщин — всего 27 %. Такие отцы, как правило, молоды (52 % мужчин — до 34 лет) и хорошо обеспечены: 70 % из них имеют доход втрое выше прожиточного минимума. Причины, по которым они не могут взять отпуск, также связаны с работой и экономической выгодой. Вместе с тем исследователи СПбГУ отмечают, что отсутствие внутреннего барьера и положительное отношение к отпуску — это показатели потенциальной готовности к такому решению при более благоприятных внешних обстоятельствах.

Среди родителей, которые одобряют идею отцовского отпуска и могут им воспользоваться, также значительный перевес имеют мужчины (15 % против 8 % женщин). Интересно, что, с одной стороны, в этой группе встречаются мужчины, которые имеют гибкую занятость или востребованные на рынке труда профессии (46 %). А с другой стороны, есть отцы, для которых отпуск по уходу за ребенком — вынужденная мера, помогающая «переждать трудные времена» в профессиональной сфере. Вместе с тем женщин в этой группе сильно беспокоит, что в глазах окружающих муж, решившийся на такой отпуск, будет выглядеть «белой вороной» (17 %).

Подводя итог исследования, социологи СПбГУ отмечают, что позитивное отношение к отцовскому отпуску зависит от активности мужчин в роли отца, качества отношений между супругами, рациональности в распределении семейных обязанностей, а также гибкости режима и стабильной трудовой занятости, достаточного уровня семейного дохода, дружественности работодателя в отношении работников с семейными обязанностями, социальной поддержки семей с детьми и других.

Специалисты убеждены: для того чтобы отцы могли активно участвовать в заботе и воспитании детей, в российское законодательство нужно включить специальные меры, среди них — отпуск при рождении ребенка, квота или обязательный отпуск только для отцов, премирование семей, выбирающих мужское участие в заботе о новорожденных детях, и др.

Эти и другие результаты исследований ученых СПбГУ будут представлены на Санкт-Петербургском международном форуме труда, который пройдет в Северной столице 1–2 марта.