Британки назвали худшие фразы во время занятий любовью

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Жительницы Великобритании, обитающие на популярном форуме для родителей Mumsnet, решили поговорить об ужасных фразах, которые им доводилось слышать после или непосредственно во время интимной близости.

Одна из форумчанок, например, рассказала, как после любовного соития ее супруг сообщил ей, что за ними в течение нескольких минут наблюдал ребенок.

Другая женщина написала, что долго не могла прийти в себя после того, как партнер заявил ей, что он пропустил новый выпуск "Битвы роботов" (ну хоть не экстрасенсов!), занимаясь с ней любовью. «Как вам такое обвинение? По-моему, ничего хуже, чем это, придумать просто уже нельзя», — пожаловалась обиженная британка.

«Однажды, занимаясь любовью, мы с мужем с ужасом осознали, что наш двухлетний ребенок, находившийся в тот момент другой комнате, почему-то громко кричит: "Быстрее, папочка, быстрее!"», — пишет еще одна женщина.

«Это все полная ерунда», — отметила присоединившаяся к беседе пользовательница форума Mumsnet, добавив, что она едва не лишилась всех связанных с романтикой чувств после того, как ее партнер заявил во время интима: «Кажется наша собака лижет мою задницу».