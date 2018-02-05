Ягненок с пятью копытами родился в Великобритании

Родившийся в Великобритании ягненок-мутант, у которого пять копыт, поразил пользователей глобальной информационной сети — сообщает британский таблоид Daily Mail.
По данным издания, уникальное животное родилось на севере Англии, в графстве под названием Дарем. Фермер, в хозяйстве которого появилось на свет пятиногое животное, назвал его Надеждой.
"Я думала, что она не выживет. Однако некоторая надежда все-таки была, поэтому я и назвала ягненка Надеждой. Сейчас ей две недели, и она бегает и резвится так же, как и обычные ягнята", — рассказывает женщина-фермер.
Ветеринары, которые осмотрели Надежду, отметили, что лишнее копыто никак, в общем-то, не помешает животному прожить долгую и счастливую жизнь. Лишнюю конечность, в отличие от других подобных случаев, даже не нужно удалять.
"В моей практике постоянно встречаются те или иные мутации, поэтому я знаю, о чем говорю. Обычно, когда я осматриваю животное с мутацией, то вижу довольно тяжелые патологии, которые не оставляют шансов на сколько-нибудь продолжительную жизнь. Но этот случай не такой — с этим ягненком все будет вполне нормально", — заявил ветеринар.
Увы, многие виды животных стремительно идут к вымиранию. Основная причина — хозяйственная и промышле...
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