Ягненок с пятью копытами родился в Великобритании

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Родившийся в Великобритании ягненок-мутант, у которого пять копыт, поразил пользователей глобальной информационной сети — сообщает британский таблоид Daily Mail.

По данным издания, уникальное животное родилось на севере Англии, в графстве под названием Дарем. Фермер, в хозяйстве которого появилось на свет пятиногое животное, назвал его Надеждой.

"Я думала, что она не выживет. Однако некоторая надежда все-таки была, поэтому я и назвала ягненка Надеждой. Сейчас ей две недели, и она бегает и резвится так же, как и обычные ягнята", — рассказывает женщина-фермер.

Ветеринары, которые осмотрели Надежду, отметили, что лишнее копыто никак, в общем-то, не помешает животному прожить долгую и счастливую жизнь. Лишнюю конечность, в отличие от других подобных случаев, даже не нужно удалять.

"В моей практике постоянно встречаются те или иные мутации, поэтому я знаю, о чем говорю. Обычно, когда я осматриваю животное с мутацией, то вижу довольно тяжелые патологии, которые не оставляют шансов на сколько-нибудь продолжительную жизнь. Но этот случай не такой — с этим ягненком все будет вполне нормально", — заявил ветеринар.