Понедельник 05 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Вне политики» Ягненок с пятью копытами родился в Великобритании

Ягненок с пятью копытами родился в Великобритании

Понедельник, 05 Февраля 2018 13:21
Ягненок с пятью копытами родился в Великобритании Фото из открытых источников

Родившийся в Великобритании ягненок-мутант, у которого пять копыт, поразил пользователей глобальной информационной сети — сообщает британский таблоид Daily Mail.

 

По данным издания, уникальное животное родилось на севере Англии, в графстве под названием Дарем. Фермер, в хозяйстве которого появилось на свет пятиногое животное, назвал его Надеждой.

 

"Я думала, что она не выживет. Однако некоторая надежда все-таки была, поэтому я и назвала ягненка Надеждой. Сейчас ей две недели, и она бегает и резвится так же, как и обычные ягнята", — рассказывает женщина-фермер.

 

Ветеринары, которые осмотрели Надежду, отметили, что лишнее копыто никак, в общем-то, не помешает животному прожить долгую и счастливую жизнь. Лишнюю конечность, в отличие от других подобных случаев, даже не нужно удалять.

 

"В моей практике постоянно встречаются те или иные мутации, поэтому я знаю, о чем говорю. Обычно, когда я осматриваю животное с мутацией, то вижу довольно тяжелые патологии, которые не оставляют шансов на сколько-нибудь продолжительную жизнь. Но этот случай не такой — с этим ягненком все будет вполне нормально", — заявил ветеринар.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости мутация

Главное за сутки
Врач Елена Мисюрина освобождена из-под стражи Врач Елена Мисюрина освобождена из-под стражи Мосгорсуд до вступления в законную силу приговора освободил из СИЗО врача-гематолога Елену Мисюрину. Ранее ее осудили на два года лишения свободы по делу о врачебной ошибке. "Удовлетворить жалобу защиты Мисюриной…
Погибшего в Сирии пилота представили к званию Героя России Погибшего в Сирии пилота представили к званию Героя России Пилота сбитого в Сирии Су-25 майора Романа Филипова представили к званию Героя России посмертно. Об этом сообщили в Минобороны России. В Сети появилось видео последнего боя пилота сбитого Су-25 с…
В МОК отказались пустить на Олимпиаду оправданных CAS россиян В МОК отказались пустить на Олимпиаду оправданных CAS россиян Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) отказала в приглашении на ОИ-2018 13 российским спортсменам и двум тренерам, ранее пожизненно отстраненных от участия в играх за нарушение антидопинговых правил, но оправданных Спортивным…

Читайте также
Магний помогает в борьбе с депрессией Магний помогает в борьбе с депрессией Исследование показало, что магний помогает в борьбе с депрессией. На первый взгляд магниевые соединения, поступающие в организм, содержат около 60% элементарного магния, необходимого человеку, что звучит неплохо. Но дело в…
Ученые назвали еще одну опасность ибупрофена Ученые назвали еще одну опасность ибупрофена Ибупрофен является одним из самых популярных обезболивающих препаратов, однако его регулярное употребление, как показывают последние исследования, является не таким безобидным, как считалось не так давно. Ученые из Дании, Франции и…
Эксперты назвали места для долгой жизни в России Эксперты назвали места для долгой жизни в России Жители Москвы и Санкт-Петербурга гораздо чаще, чем обитатели российской провинции, доживают до глубокой старости — заявляют ученые ВШЭ, которые подвели итоги довольно интересного исследования. Столичные женщины, как выяснилось, в среднем…
Ученые выявили неожиданную пользу овощей и фруктов Ученые выявили неожиданную пользу овощей и фруктов Диета, богатая свежими фруктами, овощами и орехами (например — средиземноморская), может быть весьма эффективным фактором успешной беременности — заявляют ученые из Греции, подкрепляя свои слова результатами экспериментального исследования. Исследователи, в…
Фото
ТОП 10: Самые редкие животные в мире ТОП 10: Самые редкие животные в мире

Увы, многие виды животных стремительно идут к вымиранию. Основная причина — хозяйственная и промышле...

Видео

 

В Китае замерз тридцатиметровый водопад‍

Опрос

Как РФ ответить на публикацию "кремлевского доклада" США?

 

Анекдот дня

- Дорогой, а если бы я ушла к другому в обмен на миллион долларов, ты бы согласился?

- Ну, если можно платить в рассрочку - то ДА, КОНЕЧНО!

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман рассказал, как правильно выбрать профессию Михаил Ланцман рассказал, как правильно выбрать профессию
Генеральный директор образовательного центра LANCMAN SCHOOL по подготовке школьников к сдаче ЕГЭ и ОГЭ Михаил Маркович Ланцман в своем интервью рассказал о том, как важно вовремя определиться с профессией. Для того, чтобы успешно сдать единый государственный экзамен необходимо уделить особое внимание трем вещам: профессиональной ориентации,…
Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты
Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый пациент получает комплексное исследование состояния организма и квалифицированную помощь врачей, младшего медицинского персонала. Специализированное оборудование…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.