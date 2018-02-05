В Германии начали продавать шорты для защиты женщин от насилия‍

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Жителям Германии, которые любят проводить выходной день, насилуя, например, случайных женщин на улицах, вскоре придется несладко — на полках немецких магазинов одежды появились шорты, защищающие от насилия.

"Попробуй-ка изнасилуй меня, я в особых защитных шортах, ахаха!" — уже пишут на своих ягодицах некоторые особенно не боящиеся насилия немецкие женщины, специально разгуливающие по ночным безлюдным паркам и скверам.

Чудо-шорты, по данным издания WAZ, изобрела Сандре Сейлз из Оберхаузена.

"Я взяла невероятно прочный материал и сшила из него шорты, а затем дополнительно усилила их завязками на талии, которые можно развязать только набрав правильную комбинацию на кодовом замке. Кроме того, в шортах предусмотрена тревожная кнопка. Точнее — тревожное кольцо, которое нужно дергать в случае опасности", — рассказывает женщина.

Первоначально Сейлз изготовила сто пятьдесят шорт, однако их довольно быстро раскупили, поэтому теперь женщина производит партию из пяти тысяч экземпляров уникального предмета одежды. Заявки на "безопасные шорты", при этом, продолжают поступать. И не только, кстати, из Германии —шортами заинтересовались, например, в Новой Зеландии.