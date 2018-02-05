Понедельник 05 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Вне политики» Ольга Кузнецова: о причинах и способах преодоления манипулятивного поведения детей с родителями

Ольга Кузнецова: о причинах и способах преодоления манипулятивного поведения детей с родителями

Понедельник, 05 Февраля 2018 13:02
Ольга Кузнецова: о причинах и способах преодоления манипулятивного поведения детей с родителями Фото из открытых источников

Трехлетняя девочка в истерике падает на пол и продолжает кричать на весь торговый зал: «Купи, мама, ну купи мне вон того жирафа немедленно!». Мать пытается ее успокоить, но девочка раззадоривается еще больше. В конце концов, женщина не выдерживает такого напряжения и выполняет требование дочери. Наверное, многие из нас неоднократно были свидетелями подобных сцен. Ко мне, как к практикующему психологу, со схожими проблемами очень часто обращаются родители детей самого разного возраста. На так называемое родителями манипулятивное поведение ребенка жалуются взрослые как 2-3-летних малышей, так и детей школьного возраста, особую категорию составляют подростки. Люди разные, а проблемы и их причины очень схожи.

 

Одна из основных причин проблемного поведения ребенка лежит в плоскости взаимоотношений в семье. Счастливый ребенок, которого в семье «слышат», принимают, где есть взаимопонимание и доверие, откликаются на его чувства и настроения, честны с ним, оказывают помощь в решении затруднительных вопросов, уважают и любят, нужно ли ему прибегать к такого рода поведению? Достаточно часто к манипуляционным приемам дети прибегают тогда, когда именно потребность ребенка в эмоциональном благополучии не удовлетворена. Потребность в истинно прочных отношениях – эмоциональной привязанности. И это касается любого возраста. Именно эти отношения задают характер эмоционально-личностного развития, модели поведения, социализации ребенка. Не столь важны для ребенка кукла или телефон, сколько родительское внимание, тепло и принятие, потребность в которых у ребенка остается всегда, и это не заменят никакие, даже самые дорогие игрушки и вещи.

 

Если без слез и истерики ребенок не рассчитывает получить от родителей игрушку, сладость или просто обратить на себя внимание, то рано или поздно у него выработается именно такая модель поведения – чтобы заставить родителей выполнить свое желание, нужно устроить скандал, произвести на них впечатление. В более старшем возрасте это уже могут быть не просто истерики, а «включение» дивиантных и аддиктивных форм поведения. Многочисленные исследования показали, что отсутствие, разрыв, нарушение эмоциональных связей, привязанности (а не зависимости!) в детско-родительских отношениях приводят к проблемам в развитии и поведении ребенка. На любом возрастном этапе жизни ребенка, семьи в целом никогда не поздно выстраивать прочные эмоционально-благоприятные, гармоничные отношения. Отношения, являющиеся базой для конструктивного развития личности ребенка.

 

В процессе взаимодействия ребенка с матерью и другими близкими у ребенка формируются «рабочие модели себя и других». Что это значит? Если в семье манипуляция является наиболее результативным инструментом достижения целей, и к ней активно прибегают сами взрослые, то ребенок, формируясь в такой среде, неизбежно будет усваивать такую модель поведения. Поэтому лучшая профилактика манипуляций – воспитание ребенка на собственном примере, выстраивание с ним доверительных отношений, основанных на взаимопонимании и взаимоуважении. Манипуляции начинаются там, где для них уже сформирован наиболее оптимальный фундамент – авторитарное воспитание, недоверие родителей как к ребенку, так и друг к другу, внутрисемейные конфликты, постоянный обман членами семьи друг друга, что также невозможно скрыть от глаз растущего ребенка.

 

Что делать взрослым в данном случае?

 

Во-первых, необходимо с самого начала формировать доверительные, эмоционально близкие, теплые отношения искренней привязанности родителей и детей друг к другу. В этом случае ребенок знает, что родители – это его самые близкие люди, как и он для них, а не противники или ограничители.

 

Во-вторых, важнейшая задача в процессе воспитания – сформировать «вертикальные отношения», цель которых облегчить задачу заботиться и принимать заботу. Что это значит? Секрет родительского воспитания не в том, что делает родитель, а кем он является для ребенка. Уверенный взрослый занимает доминирующую позицию, «ведет» и направляет своего ребенка. И это полная противоположность стремлению доминировать в контексте доказать свое превосходство при отсутствии инстинкта заботиться; или, например, абсолютной демократичности в отношениях, где уже непонятно, кто – ребенок, а кто в этой семье – родитель. Пытаются от детей получить руководство к действию, подчеркивая так свое бессилие. Для ребёнка ощущение родительского бессилия – одно из самых тревожных переживаний, нарушающих его психологическое благополучие и приводящее к проблемному поведению.

 

Взрослый должен быть для ребенка авторитетом, опорой, «компасной стрелкой» и в то же время «тихой гаванью». Такая позитивная иерархия позволяет построить здоровые отношения между родителями и детьми, в которых ребенок будет слушать родителей без внутреннего протеста. Он будет подчиняться им не в силу авторитаризма и рычагов давления, которыми располагают родители, а по той причине, что испытывает к ним большое уважение, доверие и искреннюю любовь.

 

В-третьих, в вопросах воспитания ребенка исключительно важна единая родительская концепция – совокупность родительских установок, позиций и представлений о воспитании детей в семье. К сожалению, во многих семьях ребенок становится предметом постоянного соперничества отца и матери, которые имеют разные взгляды на его воспитание. Такая модель как раз и приводит к формированию личности манипулятора. Только единые взгляды, правила и нормы семьи, договоренность в отношении воспитания дают позитивные результаты. Поддержка супругами друг друга, когда не подрывается авторитет каждой из родительских фигур. Важнейшим сегментом здесь является формирование единых семейных ценностей и традиций.

 

Все это необходимо, как условия, в которых ребенок может спокойно решать задачи своего развития, не тратя силы на обеспечение себе благоприятного климата и «заполучения» внимания, любви. Проблемное поведение ребенка – это уже следствие, основными факторами развития которого является разлад в значимых отношениях. И только из чувства любви и связи, которые дети ощущают со своими семьями, могут родиться уступчивость, послушание и ответственность.

 

 Ольга Кузнецова, клинический психолог, сертифицированный специалист по детcкой и подростковой психокоррекции и психотерапии, преподаватель Международной академии интегральной психотерапии и тренинга, руководитель и главный психолог Ломоносовской школы "Интек".

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Вне политики   Теги Новости дети

Главное за сутки
Врач Елена Мисюрина освобождена из-под стражи Врач Елена Мисюрина освобождена из-под стражи Мосгорсуд до вступления в законную силу приговора освободил из СИЗО врача-гематолога Елену Мисюрину. Ранее ее осудили на два года лишения свободы по делу о врачебной ошибке. "Удовлетворить жалобу защиты Мисюриной…
Погибшего в Сирии пилота представили к званию Героя России Погибшего в Сирии пилота представили к званию Героя России Пилота сбитого в Сирии Су-25 майора Романа Филипова представили к званию Героя России посмертно. Об этом сообщили в Минобороны России. В Сети появилось видео последнего боя пилота сбитого Су-25 с…
В МОК отказались пустить на Олимпиаду оправданных CAS россиян В МОК отказались пустить на Олимпиаду оправданных CAS россиян Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) отказала в приглашении на ОИ-2018 13 российским спортсменам и двум тренерам, ранее пожизненно отстраненных от участия в играх за нарушение антидопинговых правил, но оправданных Спортивным…

Читайте также
Магний помогает в борьбе с депрессией Магний помогает в борьбе с депрессией Исследование показало, что магний помогает в борьбе с депрессией. На первый взгляд магниевые соединения, поступающие в организм, содержат около 60% элементарного магния, необходимого человеку, что звучит неплохо. Но дело в…
Ученые назвали еще одну опасность ибупрофена Ученые назвали еще одну опасность ибупрофена Ибупрофен является одним из самых популярных обезболивающих препаратов, однако его регулярное употребление, как показывают последние исследования, является не таким безобидным, как считалось не так давно. Ученые из Дании, Франции и…
Эксперты назвали места для долгой жизни в России Эксперты назвали места для долгой жизни в России Жители Москвы и Санкт-Петербурга гораздо чаще, чем обитатели российской провинции, доживают до глубокой старости — заявляют ученые ВШЭ, которые подвели итоги довольно интересного исследования. Столичные женщины, как выяснилось, в среднем…
Ученые выявили неожиданную пользу овощей и фруктов Ученые выявили неожиданную пользу овощей и фруктов Диета, богатая свежими фруктами, овощами и орехами (например — средиземноморская), может быть весьма эффективным фактором успешной беременности — заявляют ученые из Греции, подкрепляя свои слова результатами экспериментального исследования. Исследователи, в…
Фото
ТОП 10: Самые редкие животные в мире ТОП 10: Самые редкие животные в мире

Увы, многие виды животных стремительно идут к вымиранию. Основная причина — хозяйственная и промышле...

Видео

 

В Китае замерз тридцатиметровый водопад‍

Опрос

Как РФ ответить на публикацию "кремлевского доклада" США?

 

Анекдот дня

- Дорогой, а если бы я ушла к другому в обмен на миллион долларов, ты бы согласился?

- Ну, если можно платить в рассрочку - то ДА, КОНЕЧНО!

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман рассказал, как правильно выбрать профессию Михаил Ланцман рассказал, как правильно выбрать профессию
Генеральный директор образовательного центра LANCMAN SCHOOL по подготовке школьников к сдаче ЕГЭ и ОГЭ Михаил Маркович Ланцман в своем интервью рассказал о том, как важно вовремя определиться с профессией. Для того, чтобы успешно сдать единый государственный экзамен необходимо уделить особое внимание трем вещам: профессиональной ориентации,…
Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты
Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый пациент получает комплексное исследование состояния организма и квалифицированную помощь врачей, младшего медицинского персонала. Специализированное оборудование…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.