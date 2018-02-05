Ольга Кузнецова: о причинах и способах преодоления манипулятивного поведения детей с родителями

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Трехлетняя девочка в истерике падает на пол и продолжает кричать на весь торговый зал: «Купи, мама, ну купи мне вон того жирафа немедленно!». Мать пытается ее успокоить, но девочка раззадоривается еще больше. В конце концов, женщина не выдерживает такого напряжения и выполняет требование дочери. Наверное, многие из нас неоднократно были свидетелями подобных сцен. Ко мне, как к практикующему психологу, со схожими проблемами очень часто обращаются родители детей самого разного возраста. На так называемое родителями манипулятивное поведение ребенка жалуются взрослые как 2-3-летних малышей, так и детей школьного возраста, особую категорию составляют подростки. Люди разные, а проблемы и их причины очень схожи.

Одна из основных причин проблемного поведения ребенка лежит в плоскости взаимоотношений в семье. Счастливый ребенок, которого в семье «слышат», принимают, где есть взаимопонимание и доверие, откликаются на его чувства и настроения, честны с ним, оказывают помощь в решении затруднительных вопросов, уважают и любят, нужно ли ему прибегать к такого рода поведению? Достаточно часто к манипуляционным приемам дети прибегают тогда, когда именно потребность ребенка в эмоциональном благополучии не удовлетворена. Потребность в истинно прочных отношениях – эмоциональной привязанности. И это касается любого возраста. Именно эти отношения задают характер эмоционально-личностного развития, модели поведения, социализации ребенка. Не столь важны для ребенка кукла или телефон, сколько родительское внимание, тепло и принятие, потребность в которых у ребенка остается всегда, и это не заменят никакие, даже самые дорогие игрушки и вещи.

Если без слез и истерики ребенок не рассчитывает получить от родителей игрушку, сладость или просто обратить на себя внимание, то рано или поздно у него выработается именно такая модель поведения – чтобы заставить родителей выполнить свое желание, нужно устроить скандал, произвести на них впечатление. В более старшем возрасте это уже могут быть не просто истерики, а «включение» дивиантных и аддиктивных форм поведения. Многочисленные исследования показали, что отсутствие, разрыв, нарушение эмоциональных связей, привязанности (а не зависимости!) в детско-родительских отношениях приводят к проблемам в развитии и поведении ребенка. На любом возрастном этапе жизни ребенка, семьи в целом никогда не поздно выстраивать прочные эмоционально-благоприятные, гармоничные отношения. Отношения, являющиеся базой для конструктивного развития личности ребенка.

В процессе взаимодействия ребенка с матерью и другими близкими у ребенка формируются «рабочие модели себя и других». Что это значит? Если в семье манипуляция является наиболее результативным инструментом достижения целей, и к ней активно прибегают сами взрослые, то ребенок, формируясь в такой среде, неизбежно будет усваивать такую модель поведения. Поэтому лучшая профилактика манипуляций – воспитание ребенка на собственном примере, выстраивание с ним доверительных отношений, основанных на взаимопонимании и взаимоуважении. Манипуляции начинаются там, где для них уже сформирован наиболее оптимальный фундамент – авторитарное воспитание, недоверие родителей как к ребенку, так и друг к другу, внутрисемейные конфликты, постоянный обман членами семьи друг друга, что также невозможно скрыть от глаз растущего ребенка.

Что делать взрослым в данном случае?

Во-первых, необходимо с самого начала формировать доверительные, эмоционально близкие, теплые отношения искренней привязанности родителей и детей друг к другу. В этом случае ребенок знает, что родители – это его самые близкие люди, как и он для них, а не противники или ограничители.

Во-вторых, важнейшая задача в процессе воспитания – сформировать «вертикальные отношения», цель которых облегчить задачу заботиться и принимать заботу. Что это значит? Секрет родительского воспитания не в том, что делает родитель, а кем он является для ребенка. Уверенный взрослый занимает доминирующую позицию, «ведет» и направляет своего ребенка. И это полная противоположность стремлению доминировать в контексте доказать свое превосходство при отсутствии инстинкта заботиться; или, например, абсолютной демократичности в отношениях, где уже непонятно, кто – ребенок, а кто в этой семье – родитель. Пытаются от детей получить руководство к действию, подчеркивая так свое бессилие. Для ребёнка ощущение родительского бессилия – одно из самых тревожных переживаний, нарушающих его психологическое благополучие и приводящее к проблемному поведению.

Взрослый должен быть для ребенка авторитетом, опорой, «компасной стрелкой» и в то же время «тихой гаванью». Такая позитивная иерархия позволяет построить здоровые отношения между родителями и детьми, в которых ребенок будет слушать родителей без внутреннего протеста. Он будет подчиняться им не в силу авторитаризма и рычагов давления, которыми располагают родители, а по той причине, что испытывает к ним большое уважение, доверие и искреннюю любовь.

В-третьих, в вопросах воспитания ребенка исключительно важна единая родительская концепция – совокупность родительских установок, позиций и представлений о воспитании детей в семье. К сожалению, во многих семьях ребенок становится предметом постоянного соперничества отца и матери, которые имеют разные взгляды на его воспитание. Такая модель как раз и приводит к формированию личности манипулятора. Только единые взгляды, правила и нормы семьи, договоренность в отношении воспитания дают позитивные результаты. Поддержка супругами друг друга, когда не подрывается авторитет каждой из родительских фигур. Важнейшим сегментом здесь является формирование единых семейных ценностей и традиций.

Все это необходимо, как условия, в которых ребенок может спокойно решать задачи своего развития, не тратя силы на обеспечение себе благоприятного климата и «заполучения» внимания, любви. Проблемное поведение ребенка – это уже следствие, основными факторами развития которого является разлад в значимых отношениях. И только из чувства любви и связи, которые дети ощущают со своими семьями, могут родиться уступчивость, послушание и ответственность.

Ольга Кузнецова, клинический психолог, сертифицированный специалист по детcкой и подростковой психокоррекции и психотерапии, преподаватель Международной академии интегральной психотерапии и тренинга, руководитель и главный психолог Ломоносовской школы "Интек".