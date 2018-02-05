Алена Верухина о правилах достижения гармонии между мужчиной и женщиной

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Одной из главных проблем современного общества является кризис семейно-брачных отношений. Крепкие и долгосрочные семьи уходят в прошлое, разводов становится все больше. Основная причина этих процессов – отсутствие гармонии в отношениях между мужчиной и женщиной. В традиционном обществе существовали четкие мужские и женские роли, понимание и следование которым предопределяло относительную простоту гармоничных семейных отношений.

В современном мире ситуация изменилась. Женщины давно работают и часто получают доход, сравнимый с доходами мужчин. Они делают и карьеру и продвигаются все выше и выше по служебной лестнице, занимая руководящие позиции в государственном управлении, бизнесе и даже таких традиционно мужских сферах деятельности, как правоохранительные органы. Естественно, что все эти факторы способствуют росту женской самостоятельности. Если раньше мужчина был нужен женщине просто как кормилец, и она была готова терпеть многие недостатки, то теперь в этом нет необходимости. Прокормить женщина может себя сама. Возникает вопрос – что остается в семье движущим фактором? В современном мире – это эмоциональные и интимные отношения, но без гармонии между мужчиной и женщиной они невозможны.

Чтобы построить гармоничные отношения, нужно обладать особым уровнем духовного развития, в частности – понимать свою миссию в мире, соблюдать определенные морально-этические принципы. Если человек не имеет гармонии с самим собой, как он сможет достичь ее с другим, тоже сложным и своеобразным человеком?

В первую очередь, стоит отметить, что залог гармоничных отношений между взрослыми мужчиной и женщиной – их проживание в любящей семье с детьми. Именно эта форма отношений является наиболее желательной и здоровой, вне зависимости от любых социально-экономических или политических изменений в жизни общества.

Американский писатель Л. Рон Хаббард в разработанной им концепции дианетики обращает особое внимание и на гармонию отношений полов, и на роль семьи в современном обществе. В частности, он отмечает, что вся культура человечества погибнет, если семья прекратит свое существование в современном обществе. Поэтому в дианетике семья играет очень важную роль.

Проживая в семье, мужчина и женщина должны научиться любить и уважать друг друга. Взаимопонимание – первый шаг к гармоничным отношениям. Второй шаг – понимание своих социальных и духовных ролей, что позволяет выстраивать свою жизнь в правильном русле. Чтобы отношения между мужчиной и женщиной складывались счастливо, нужно следовать своим социальным и духовным ролям. Мужчина – творец, защитник, администратор. Женщина – прежде всего мать и жена, но в современном мире сочетающая эти уникальные роли с другими социальными ролями.

Мужчина и женщина должны подавать друг другу примеры супружеской верности, человеческой порядочности, хорошего и участливого отношения к детям и родителям. Нужно стараться принимать друг друга такими, как есть – разумеется, не доводя ситуацию до абсурда. Если женщина разделяет интересы мужчины, стремится стать его верной помощницей во всех начинаниях, а главное – дарит ему искренность, любовь и ласку, то такой мужчина никогда не уйдет от такой женщины. В то же время, и женщина должна быть за мужчиной в лучшем смысле, как за каменной стеной. Это также позволит ей чувствовать себя гораздо спокойнее и надежнее в нашем непростом мире, даже если она сама делает успешную карьеру и зарабатывает хорошие деньги. Уважение друг к другу должно иметь место еще на самых ранних стадиях отношений и сохраняться на протяжении всей жизни – только так можно построить крепкую и счастливую семью.

Автор Алена Верухина