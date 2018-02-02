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Исследование: 30% американок занимается любовью только "под мухой"

Пятница, 02 Февраля 2018 11:36
Исследование: 30% американок занимается любовью только &quot;под мухой&quot; Фото из открытых источников

Проведенное в Соединенных Штатах Америки социологическое исследование, согласно которому тридцать процентов американских женщин предпочитают заниматься любовью "под градусом", показало всю степень ментальной и нравственной деградации, захлестнувшей запад.

 

"Занятие любовью представляется мне гораздо более веселым и приятным занятием, если я предварительно наверну полбутылки водочки. Ну или чего-нибудь другого, да побольше! А что? Я люблю выпить и по****аться, так почему бы и не совместить эти занятия?", — говорит одна из респонденток масштабного опроса, осуществленного среди жительниц США.

 

Ученые заявляют, что у этого тревожного явления есть вполне логичные причины. Алкоголь, как известно, раскрепощает, сглаживая особенно острые проявления неуверенности в себе, которая является довольно распространенной в современном обществе проблемой.

 

"Выпивая перед интимными утехами, женщины не только избавляются от неуверенности, но и настраиваются на более быстрое достижение возбуждения. Особенно если партнер не соответствует их идеалам", — комментируют ситуацию специалисты, отмечая, что все бы ничего, но подобная привычка ведет, очевидно, к алкоголизму.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости исследование

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