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Как связана вера в теорию заговора и доверие к медицине

Пятница, 02 Февраля 2018 11:18
Как связана вера в теорию заговора и доверие к медицине Фото из открытых источников

Согласно исследованию, опубликованному в American Psychological Association, люди, которые считают, что принцесса Диана была убита или что убийство Джона Ф. Кеннеди было сложным сюжетом, скорее всего, считают, что вакцины являются небезопасными, несмотря на научные данные об обратном.

 

«Вакцинация является одним из величайших достижений общества а так же это одна из основных причин, по которой люди живут на 30 лет дольше, чем век назад, - сказал ведущий исследователь Мэтью Хорнси, доктор философии из University of Queensland, - Поэтому увлекательно узнать, почему некоторые люди так боятся их».

 

По словам Хорнси, исследование является первым, которое выявляет взаимосвязь между верой в заговоры и антиваккационными отношениями среди населения. Исследование было опубликовано в Health Psychology.

 

Хорнси и его соавторы опросили 5 323 человека из 24 стран на пяти континентах, используя онлайн-опросы, измеряя антивакционные отношения и веру в четыре теории заговора: что была убита принцесса Диана; что американское правительство заранее знало об атаках 11 сентября и предпочло позволить им произойти; что существует теневая группа элит, чтобы построить новый мировой порядок; и что Джон Ф. Кеннеди был убит в рамках сложного заговора.

 

Те, у кого была сильная вера в заговоры, скорее всего, придерживались антивакцинационных установок независимо от того, где они жили. Например, чем больше людей верили в то, что принцесса Диана была убита, тем более негативное было отношение к вакцинации. Уровень образования оказал очень незначительное влияние на отношения к антивакцинации. 

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Яй Евгения Опубликовано в Вне политики   Теги Новости Наука

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