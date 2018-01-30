Девушки рассказали, где им нравится заниматься любовью

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Масштабный социологический опрос, произведенный среди представительниц прекрасного пола, показал, где они предпочитают предаваться любовным утехам. Это, к удивлению авторов исследования, оказалась не кровать.

Странно, но подавляющему большинству опрошенных девушек нравится заниматься любовь ... на лестнице. Стоп. На какой еще лестнице? Ну, на той, которая, например, соединяет этажи вашего подъезда (ага, так вот откуда берутся презервативы на лестницах!)

Организаторы опроса, что самое интересное, рассчитывали на совсем другие ответы. Что логично, ведь авторы опроса — это представители компании Sleep Cupid, которая специализируется на продаже матрасов.

"Мы вообще-то думали, что девушки предпочитают заниматься любовью на кроватях. Поэтому мы, конечно, в полнейшем шоке. Интим на лестнице? О времена, о нравы!", — говорят в компании Sleep Cupid.

Комментируя результаты опроса, эксперты отмечают, что занятия любовь на лестнице — это не столь дико, как кажется на первый взгляд. Хотя бы потому, что благодаря ступенькам и перилам можно придумать множество довольно интересных (в интимном аспекте) пространственных конфигураций.