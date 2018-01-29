Школьник "открыл портал в ад", бросив петарду в канализационный люк

Фото из открытых источников

Школьник из Китайской Народной Республике, который бросил петарду в открытый канализационный люк и, судя по всему, "открыл врата в ад", стал популярен в китайском, а затем и в глобальном интернет-пространстве благодаря видеозаписи, на которой запечатлен его отважный и глупый поступок (смотрите видео ниже).

На кадрах видно, как несовершеннолетний китаец ползает вокруг приоткрытого люка, явно замышляя нечто недоброе. И действительно — в какой-то момент происходит взрыв, от которого мальчик просто-таки улетает прочь, вместе с канализационным люком.

"Вот это бомбануло!", — комментируют пользователи видео, ставшее одним из самых популярных в сервисе Sina Weibo. Некоторые из комментаторов, как необходимо отметить, озаботились судьбой школьника — еще бы, ведь он мог получить серьезные травмы в результате подобного полета.

Что случилось с подростком — неизвестно, но ясно, что если он выживет, то будет гораздо более серьезно относится к канализации, и, в частности, не будет бросать в нее пиротехнические изделия. А то ведь открывание портала в преисподнюю — это все-таки не шутки.