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В Британии женщинам-полицейским разрешили раздеваться и плакать

Понедельник, 29 Января 2018 09:55
В Британии женщинам-полицейским разрешили раздеваться и плакать Фото из открытых источников

Женщины-полицейские из британского графства Ноттингемшир, переживающие менопаузу, теперь будут работать в более комфортных условиях. Они, по данным таблоида The Daily Mail, смогут пользоваться так называемыми "комнатами плача", а также получат возможность раздеваться (частично) непосредственно на рабочем месте.

 

"Комнаты плача" — специальные помещения, находясь внутри которых, женщины-копы смогут вдоволь поплакать и, тем самым, найти выход для захлестывающих эмоций.

 

Кроме специальных комнат для выхода эмоций, женщины-полицейские из Великобритании получат более широкий доступ к душевым, а также смогут рассчитывать на более комфортные рабочие места. Это, например, места с улучшенной вентиляцией.

 

Особенное внимание власти Ноттингемшира уделят сотрудницам полиции, которые переживают менопаузу. Они смогут переодеваться или снимать часть одежды, чтобы лучше справляться с так называемыми "горячими приливами".

 

"Мы обратили внимание на то, что такие ценные для полиции сотрудники, как женщины среднего возраста, часто завязывают со службой именно из-за мешающих им работать симптомов менопаузы. Для того, чтобы сохранить ценных сотрудниц, мы готовы предоставить им серьезные бонусы", — говорят в руководстве полиции.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости женщины

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