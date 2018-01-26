«Самый толстый в мире мальчик» похудел на 76 кг и смог встать с дивана‍

Фото из открытых источников

Мальчик из Индонезии по имени Ария Пермана, которого еще недавно называли самым толстым ребенком в мире, похудел, сбросив треть своего веса. Теперь Ария может не только вставать с дивана, но и в целом взаимодействовать с реальностью, например, играть со сверстниками или ходить в школу.

До того, как похудеть, индонезиец весил сто девяносто два килограмма. Многовато, как для десятилетнего ребенка, да.

Но теперь, спустя два года, Ария Пермана избавился от семидесяти шести килограммов лишнего веса. И, благодаря этому, кардинально изменил свой образ жизни. Теперь он не лежит на диване со смартфоном (то есть лежит, но не целыми днями), а играет с друзьями в футбол или бадминтон. Кроме того, мальчик начал ходить в школу, а также ежедневно пробегать по два километра.

"Мы очень рады изменениям. Ну, хотя бы потому, что теперь нам не приходится занимать деньги на еду, которую в огромных количествах поглощал Ария. В какой-то момент мы даже думали, что он съест и нас, но нет, к счастью обошлось", — говорит мама мальчика.

Общественность обратила внимание на мальчика в 2016 году, когда в локальных средствах массовой информации появились сюжеты о "самом толстом мальчике в мире".