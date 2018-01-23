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Стартовал предварительный отбор заявок на конкурс красоты "Мисс Офис – 2018"

Понедельник, 22 Января 2018 22:53
Стартовал предварительный отбор заявок на конкурс красоты «Мисс Офис – 2018 Фото из открытых источников

Конкурсы красоты — это не уже не новое для человека. Любая молодая девушка хотела бы поучаствовать в подобном проекте. Но обычные конкурсы по типу, Мисс России или Мисс Университета давно уже наскучили и разработчики решили перебраться в реальную жизнь женщины — это офис, который затронул этот конкурс красоты, став интересным проектом. 

 

Ни для кого не секрет, что современная женщина — это воплощение силы, трудолюбия, женственности, ума и других качеств. Если раньше женщина была домоседкой, домохозяйкой, могла посоревноваться только в скорости нарезки огурчиков в сервировки стола на обычный ужин, то сегодня многие женщины являются успешными предпринимателями, строят карьеру и могут зарабатывать гораздо больше мужчин. 

 

Если вас заинтересовал этот уникальный конкурс, то узнать о том, что участницы конкурса красоты о себе говорят и как представляются, можно на официальном портале проекта. 

 

Мисс Офис — это не совсем новинка, так как в этом году стартовал Девятый международный сезон! На данном этапе специалисты и эксперты принимают и отбирают заявки на конкурс красоты, поэтому любая желающая деловая представительница прекрасного пола может прислать собственную анкету до пятнадцатого августа текущего года. 

 

Условия, по которым идет отбор участниц:

 

- возраст желающих должен варьироваться от 18 до 30 лет;

- обязательное трудоустройство в офисе, но сама должность не имеет никакого значения.

 

В конкурсе принимают участие девушки не только из России, но и из стран СНГ.

 

Как проводится конкурс?

 

1. На первом этапе девушки подают свои заявки на участие в конкурсе, заполняя специальные анкеты на сайте проекта. Жюри заочно рассматривают анкеты и выбирают претенденток.

 

2. После будет открыто голосование в режиме онлайн, где будут опубликованы фотографии девушек. Победительницы онлайн-голосования проходят в следующий этап.

 

3. Третий этап проходит в форме шоу и настоящего представления. Участниц будут оценивать профессиональное жюри и оргкомитет, оцениваются как внешние данные, так и деловые качества, знание этикета и многое другое.

 

Главный приз, который достанется Мисс Офис-2018 — это два миллиона рублей. Вице-мисс отправится в путешествия, а другие смогут заключить контракты с модельными агентствами или устроиться в престижную компанию. 

 

Не стоит бояться или стесняться, главное — это быть уверенным в себе и своей силе, только так можно покорить весь мир, завоевать доверие и победить! А приз очень ценный, за него стоит побороться.

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Апостолова-Полищук Надежда Опубликовано в Вне политики   Теги Мисс Офис 2018 конкурс красоты заявки

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