Подросток из США рассказал о подготовке к концу света

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Семнадцатилетний гражданин Соединенных Штатов Америки по имени Алекс Мэйсон живет в постоянном ожидании конца света. Подростка, который активно готовится к жизни в условиях постапокалипсиса, заметили журналисты The Mirror, наткнувшиеся на его аккаунт в Инстаграме.

"Я пытаюсь быть готовым к любому варианту конца привычной нам цивилизации. То есть, это может быть глобальная война, эпидемия, падение астероида, зомби-апокалипсис в конце концов. Мне вообще все равно, из-за чего именно мне предстоит жить в лесу и есть кору деревьев", — рассказывает Мэйсон.

Американец, при этом, считает глобальную катастрофу делом времени. Он говорит, что достаточно взглянуть на состояние, в котором оказался современный мир, чтобы понять, что человеческая цивилизация находится на своем закате.

Тут необходимо отметить, что судя по инстаграму, который ведут Мэйсон с приятелем, подготовка к апокалипсису — это еще и неплохой бизнес. Да-да, продажа всевозможных модных "ножей выживальщика" (топоров, арбалетов и так далее), "сумок выживальщика" (палаток, рюкзаков) — это то, на чем можно заработать хорошие деньги. Хотя бы потому, что субкультура сурвивалистов является довольно популярной в США.