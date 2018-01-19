Названы самые необычные места для занятия любовью

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Журнал Vice попросил своих американских читателей перечислить самые необычные места, в которых те занимались сексом, и в результате оказалось, что жители Соединенных Штатов Америки тяготеют к любовным утехам на природе.

Одна из читательниц Vice, в частности, призналась, что секс в лесу — это единственный вариант, который был у нее и ее бездомного партнера, поэтому выбирать не приходилось.

"В какой-то момент мне уже поднадоел этот лес, но он все равно тащил меня туда. Печально, когда твой парень бомж", — говорит она.

Экстремальный опыт девушки, впрочем, трудно назвать уникальным — другие читатели журнала отметили, что лес — это, в общем-то, неплохо, если бы не вездесущие комары, способные разрушить даже самую концентрированную романтику.

"Однажды я занималась любовью в центре круга на поле. Ну, слышали об инопланетных кругах? Тот круг был именно таким", — написала тридцатишестилетняя Марго.

"Круг на поле — это как-то стремновато. А если бы прилетела тарелка и раздавила вас или похитила? Нет, это не то. То ли дело — цветущая яблоня! Мы с моей девушкой как-то занимались сексом под такой, было круто", — хвастается тридцатисемилетний Лекс.