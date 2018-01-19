В Италии женщина завещала 30 тысяч евро своему коту

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Кот по кличке Джерри, проживающий в итальянском городе Сачиле, стал обладателем солидной суммы — животному достались тридцать тысяч евро, завещанные его скончавшейся хозяйкой.

Покойная итальянка, которой принадлежал кот, любила его больше, чем своих собственных детей — говорят последние. "Все, что нам остается делать — это уважать ее завещание. Мама учила всех нас любить всех тварей Божьих так, как она любила своего кота Джерри", — говорит дочь усопшей.

Состоянием, которое формально принадлежит коту, распоряжаются, само-собой, люди — члены семьи покойной.

Они, согласно последней воле женщины, должны тратить деньги исключительно на поддержание жизни, здоровья и хорошего настроения кота. А если тот вдруг заболеет, то на его лечение нельзя жалеть никаких средств — если денег не хватит, семья должна продавать драгоценности и предметы антиквариата, которые принадлежали хозяйке животного.

Кот, как отмечает издание La Stampa, публикующее эту удивительную историю, уже "вступил" во владение наследством — он, в частности, ест креветки (и другие дорогие продукты) и спит на одной из четырех лежанок.