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В Италии женщина завещала 30 тысяч евро своему коту

Пятница, 19 Января 2018 13:12
В Италии женщина завещала 30 тысяч евро своему коту Фото из открытых источников

Кот по кличке Джерри, проживающий в итальянском городе Сачиле, стал обладателем солидной суммы — животному достались тридцать тысяч евро, завещанные его скончавшейся хозяйкой.

 

Покойная итальянка, которой принадлежал кот, любила его больше, чем своих собственных детей — говорят последние. "Все, что нам остается делать — это уважать ее завещание. Мама учила всех нас любить всех тварей Божьих так, как она любила своего кота Джерри", — говорит дочь усопшей.

 

Состоянием, которое формально принадлежит коту, распоряжаются, само-собой, люди — члены семьи покойной.

 

Они, согласно последней воле женщины, должны тратить деньги исключительно на поддержание жизни, здоровья и хорошего настроения кота. А если тот вдруг заболеет, то на его лечение нельзя жалеть никаких средств — если денег не хватит, семья должна продавать драгоценности и предметы антиквариата, которые принадлежали хозяйке животного.

 

Кот, как отмечает издание La Stampa, публикующее эту удивительную историю, уже "вступил" во владение наследством — он, в частности, ест креветки (и другие дорогие продукты) и спит на одной из четырех лежанок.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости завещание

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