Мать придумала сыну болезни, чтобы потратить $240 тыс пособий на хлам

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Жительнице Великобритании удавалось обманывать социальные и медицинские фонды и получать от них деньги на уход за своим якобы больным трехлетним малышом, которые она тратила на одежду и разнообразный дорогой хлам.

Мать шестерых детей из Лидса, тридцатисемилетняя Ребекка Уолкер, буквально нащупала "золотую жилу", когда придумала своему младшему ребенку несуществующие болезни — в основном психологического характера, однако не обошлось и без банальной астмы. Таская малыша по врачам, Ребекка получала тонны справок, с которыми обращалась в социальные фонды.

Тут необходимо отметить, что Ребекка придумала все это еще восемь лет назад, а значит ее младший сын был не единственным невольным заложником преступных амбиций матери.

За все время мошеннической деятельности, женщине удалось "выкачать" из фондов двести сорок тысяч долларов США. Ребекка получала целый перечень разных пособий — от пособий по уходу за инвалидами до пособий по вынужденной безработице, так как все свое время она якобы тратила на уход за больными детьми.

Но в какой-то момент выяснилось, что трехлетний сын Ребекки Уолкер вполне здоров. А потом оказалось, что женщина является не единственной кормилицей семьи — она живет с мужчиной, который в состоянии обеспечивать семейство. Суд, который рассматривал дело Уолкер, приговорил ее к двадцати одному месяцу тюремного заключения.