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Укравший самую дорогую бутылку водки в мире вор не стал ее пить‍

Среда, 17 Января 2018 11:41
Укравший самую дорогую бутылку водки в мире вор не стал ее пить‍ Фото из открытых источников

Человек, который украл одну из самых ценных бутылок водки в мире, не стал ее пить — заявил владелец коллекции, частью которой является похищенная бутылка. О резонансном преступлении, которое было совершено в Дании, пишет РИА Новости.

 

Речь идет о бутылке, изготовленной из золота, серебра и бриллиантов. То есть дорогой, очевидно, является сама по себе бутылка, а что касается качества и стоимости напитка, хранившегося в ней, то об этом ничего не известно.

 

Бутылка хранилась в частной коллекции датчанина по имени Бриан Ингберг, однако в какой-то момент была похищена неизвестным. Который, в конце концов, испугался шума, поднятого в прессе коллекционером, поэтому вернул бутылку ее владельцу, оставив ее в определенном месте

 

"Когда полицейские нашли бутылку, в ней все еще была водка", — говорит Ингберг, отмечая, что стоимость пропавшей, но вернувшейся бутылки — 1 300 000 американских долларов.

 

Кроме дороговизны, бутылка, о которой идет речь, знаменита своим появлением в сериале "Карточный домик" — там ее дарит американскому президенту его российский коллега. В общем, на волне такого хайпа, стоимость ценной бутылки должна несколько увеличиться.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости водка

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