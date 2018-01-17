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Модель выставила девственность на аукцион ради учебы в Кембридже

Вторник, 16 Января 2018 15:07
Модель выставила девственность на аукцион ради учебы в Кембридже Фото из открытых источников

"Модель", "девственность" и "продажа" — слова, которые довольно часто появляются в новостных заголовках, однако случай восемнадцатилетней модели из Италии, которая собирается распрощаться с девственностью при помощи аукциона, уникальный — девушка хочет заработать денег, чтобы оплатить учебу в Кембридже.

 

По данным СМИ, юная модель, называющая себя Николь (это, очевидно, псевдоним), устроила торги на одном из известных европейских эскорт-сайтов. Девушка говорит, что ей уже предлагают миллион евро, но тут стоит учитывать, что она может просто набивать себе цену.

 

"Я встречалась с мужчиной, который был намного старше меня, с шестнадцати лет. Но я твердо решила, что лишусь девственности только с тем, кого полюблю по-настоящему. Ну, выйду за него замуж, рожу детей и все такое", — говорила модель еще недавно.

 

Однако позже она узнала, что девственность — это довольно ценный актив, особенно если речь идет о девственности юной модной модели, поэтому решила трансформировать ее в деньги.

 

"Хочу переехать в Британию, учиться в Кембридже, купить дом родителям, а также помочь своей сестре", — делиться планами Николь.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости девственность

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