Сеть аптек CVS запретила ретушировать фото моделей в рекламе косметики

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Руководство американской аптечной сети CVS объявило войну косметическим брендам, которые создают нереально ретушированные рекламные образы в погоне за маркетинговыми достижениями и несуществующими идеалами.

Впрочем, решение CVS, которое на первый взгляд выглядит как удар по сложившейся в бьюти-индустрии ситуации, на самом деле может быть всего лишь хитрым финтом, потому что вместо программной ретуши фотографий, которую сеть CVS запретила в рекламе собственной продукции, могут использоваться другие ухищрения, делающие облик женщин с рекламных плакатов невозможным в реальном мире.

От законов маркетинга так просто никуда не денешься. Но в CVS по крайней мере пытаются переломить тренд, в результате которого у многих современных женщин, выглядящих вполне привлекательно по любым меркам, все равно возникают те или иные психологические проблемы, обусловленные их несоответствием идеальным образам из медиа и рекламы.

"Наши исследования показывают, что две трети женщин не соглашаются с ситуацией со стандартами красоты, которые в последнее время стали слишком уж далекими от реальности. Идеальная кожа с полным отсутствием дефектов, измененные тон и форма лица — все это бьет по женской самооценке. Именно поэтому мы запрещаем ретушь в рекламе косметики, которая производится под нашим брендом", — говорят в CVS.