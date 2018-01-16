Сеть аптек CVS запретила ретушировать фото моделей в рекламе косметики

Руководство американской аптечной сети CVS объявило войну косметическим брендам, которые создают нереально ретушированные рекламные образы в погоне за маркетинговыми достижениями и несуществующими идеалами.
Впрочем, решение CVS, которое на первый взгляд выглядит как удар по сложившейся в бьюти-индустрии ситуации, на самом деле может быть всего лишь хитрым финтом, потому что вместо программной ретуши фотографий, которую сеть CVS запретила в рекламе собственной продукции, могут использоваться другие ухищрения, делающие облик женщин с рекламных плакатов невозможным в реальном мире.
От законов маркетинга так просто никуда не денешься. Но в CVS по крайней мере пытаются переломить тренд, в результате которого у многих современных женщин, выглядящих вполне привлекательно по любым меркам, все равно возникают те или иные психологические проблемы, обусловленные их несоответствием идеальным образам из медиа и рекламы.
"Наши исследования показывают, что две трети женщин не соглашаются с ситуацией со стандартами красоты, которые в последнее время стали слишком уж далекими от реальности. Идеальная кожа с полным отсутствием дефектов, измененные тон и форма лица — все это бьет по женской самооценке. Именно поэтому мы запрещаем ретушь в рекламе косметики, которая производится под нашим брендом", — говорят в CVS.
Сцены из любого фильма ужасов меркнут на фоне этих реально существующих мест, которые можно посетить...
Задержание организатора резни в школе в Перми
- Семен Маркович, шо мне делать? Моя Сарочка хочет от меня секс@ каждый день. А я таки в возрасте…
- А шо я вам говорил, Наум Аронович - не берите в жены молоденькую и страшненькую. Никто вам с нею не поможет…
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.