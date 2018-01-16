Близнецы из Татарстана нашли друг друга спустя 45 лет‍

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Сестры-близнецы из Татарстана, разлученные почти полвека назад, сумели отыскать друг друга при помощи социальных сетей. Об уникальном случае сообщает "Пятый канал".

По данным которого, девочки-близняшки родились в 1969 году в Елабуге. Мать забрала из роддома только одну из них, а от второй отказалась, обосновав свое решение недостатком средств — к тому моменту в семье уже воспитывалось двое детей.

Оставленную в роддоме девочку, Любовь Калинину, сначала отправили в интернат, а потом ее удочерили приемные родители.

"Мои мама и бабушка навещали ее в интернате до трех лет, но потом Любу перевезли в Елабугу, и когда мама с бабушкой в очередной раз пришли на встречу, им сказали, что ее удочерили", — говорит Анастасия Кипрова, племянница Калининой.

Анастасии и удалось найти потерянную родственницу — в этом ей помогли соцсети. "Сидела как-то вечером и нашла некую женщину, у которой были искомые имя и дата рождения. Написала ей. Она ответила, что да, действительно, ее удочерили в 1972 году", — рассказывает женщина.

В общем, удивительная история. Благодаря которой разлученные сорок пять лет назад сестры встретили этот Новый год вместе.