В канадском зоопарке три панды напали на снеговика

Жуткое происшествие в Канаде — в зоопарке Торонто был уничтожен снеговик. И не просто уничтожен, а уничтожен в результате преступного сговора организованной группировки, состоящей из трех панд. Инцидент был запечатлен на видео (смотрите ролик ниже).
Руководству зоопарка удалось установить личности панд, участвовавших в дерзком нападении на скульптуру из снега. Злоумышленниками оказались панды, которых зовут Эр Шун, Цзя Панап и Цзя Юйю. Они окружили обреченного снеговика и просто-таки уничтожили его, орудуя своими острыми когтями.
"Принято считать, что панды — это миленькие зверьки, которые только и делают, что совершают какие-то забавные глупости. Как бы не так! Придерживаться подобных мыслей — значит недооценивать этого коварного зверя, который на самом деле не "ми-ми-ми" и "у-ня-ня", а ходячая машина уничтожения", — говорят знающие эксперты.
В общем, посмотрите видео и убедитесь сами, что панды не являются теми, за кого себя выдают. Ролик на "Ютубе", кстати, уже посмотрели почти восемьдесят тысяч людей.
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