Уставшая от интимных желаний невеста утопила своего жениха в реке‍

Тридцатисемилетняя уроженка Латвии, проживающая в Соединенных Штатах Америки, призналась в убийстве своего сорокашестилетнего жениха. Просто потому, что он предлагал ей какие-то совсем уж неподобающие, по ее мнению, сексуальные утехи.
"Например, секс втроем. Услышав от него это, я стала всерьез рассуждать о том, чтобы убить его", — рассказывает женщина, которая выбрала довольно странный и жестокий сценарий реализации своего преступного замысла.
Она, в частности, выкрутила пробку из лодки, на которой ее жених отправился порыбачить. Лодка, соответственно, наполнилась водой и затонула, когда мужчина плыл на ней где-то вдалеке от берега. В общем, любитель утех, неприемлемых для своей возлюбленной, утонул.
Удивительно, но за убийство, осуществленное с особым цинизмом, женщине дали всего четыре года тюрьмы.
"Это ужасно несправедливо. Люди получают гораздо более длительные сроки за преступления, которые нельзя даже и сравнивать с убийством. Моего сына нет в живых, а она отсидит всего четыре года, выйдет на свободу и будет жить, как ни в чем не бывало", — говорит мать мужчины, утонувшего в реке по вине коварной женщины.
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