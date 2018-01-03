Названа самая посещаемая в новогоднюю ночь станция метро в Москве‍

Более сотни тысяч людей прошли через станцию метро «Охотный ряд» в Москве в новогоднюю ночь, рассказывают в пресс-центре Московского метрополитена.
Эта станция стала лидирующей потому, что расположена в центре столицы России, около главной достопримечательности Москвы — это Красная Площадь.
Кроме этого стало известно, что 62 400 граждан и гостей Москвы воспользовались станцией метро «Площадь Революции». Третье место занимает станция «Пушкинская», через нее проходили в новогоднюю ночь 50 000 людей.
Интересно, что 35 000 людей встретили Новый год в поездах метрополитена и МЦК.
В администрации Москвы попросили всех жителей и гостей города больше пользоваться общественным транспортом: метро и автобусы, пока длятся праздники, так как на дорогах города отмечается настоящий транспортный коллапс.
Почти в каждом уголке земного шара и взрослые, и дети находятся в ожидании предновогодних чудес. Име...
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