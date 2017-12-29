Ирина Процветаева о правилах обретения счастливой жизни

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«Вроде всё есть, а счастья нет» – знакомое состояние, не правда ли? Приходя на семинар к коучу или обращаясь к психологу, люди довольно часто произносят эту фразу. Их что-то гложет, они чем-то не удовлетворены, хотя, на первый взгляд, вполне успешны и самодостаточны. И все они говорят об одном: «Всё хорошо, а счастья нет». Почему так происходит? В чём причина? И можно ли, наконец, стать счастливым?

Начнём с того, что пресловутое «вроде всё есть» – это практически всегда ложь. Просто большинству людей очень сложно признать, что им чего-то не хватает. Для них, впрочем, как и для общества, это синоним слова «неполноценный». Признак ущербности. Намного проще признать себя несчастливым и получить заодно порцию внимания и сочувствия, чем честно и открыто признаться в том, что в жизни существуют проблемы, которые надо решать.

Счастье можно разделить на условное и безусловное. Условное связано с внешними причинами или нашими желаниями – замужеством, переездом в новый дом, получением желанной работы и т.д. Безусловное счастье – это состояние, когда мы осознаем, что жизнь прекрасна сама по себе, без каких-либо дополнительных условий в виде кольца с бриллиантом или поездки на курорт, когда мы живем в состоянии «здесь и сейчас», состоянии, когда нам хорошо уже от того, что мы живы.

Достичь условного счастья – не просто, и его никогда не бывает достаточно. Одно желание сменяет другое, радость от обретения желанного проходит быстро, уступая место скуке, повседневности и новым желаниям. Достичь безусловного счастья, с одной стороны, проще, с другой – намного тяжелее. Объясню, что я имею в виду.

Состояние безусловного счастья достигается или путем совсем несложных практик, или путем тяжелых, иногда трагических испытаний (болезней, смертей, потерь и т.д.). Согласитесь, мало кому хотелось бы играть со смертью, чтобы почувствовать себя счастливым, ощутить вкус жизни. Простые практики и самоисследование под руководством коуча вполне способны подарить ощущения безусловного счастья и вкус к жизни без трагедий и катаклизмов.

Однако бывают и такие ситуации, когда человек не только не стремится к счастью, но и сознательно его избегает, боится. Не секрет, что в обществе счастье другого человека вызывает зависть и даже осуждение. Стремясь избежать чужого негативного влияния, человек готов отказаться даже от счастья. Возможно, такая модель сохранилась еще с тех времен, когда была жива вера в магию, проклятие, сглаз. Яркий и счастливый человек почему-то вызывает подозрение у окружающих и начинает испытывать страх быть отвергнутым.

Но несмотря ни на что или даже вопреки всему, каждый из нас создан для счастья и всегда будет стремиться к нему. Чем здесь может помочь психология? Как найти, создать и воплотить в жизнь свой собственный рецепт счастья? На самом деле это легко и просто.

1. Задайте себе вопрос, что именно делает вас действительно счастливым? Что вас радует? Подумайте, составьте список своих радостей, включая мелкие мелочи, и вы увидите, что на самом деле их не так уж и мало.

2. Познание себя, осознанность, умение быть в настоящем моменте своими мыслями и чувствами значительно улучшают жизнь. Практикуйте осознанность, изучайте самого себя, живите настоящим моментом.

3. Реализация себя, безусловно, важна для обретения счастья. Очень важно понять, кто вы есть, куда и зачем идете, чему хотите посвятить свою жизнь.

4. Счастливая жизнь – это жизнь, наполненная смыслом. Чем больше смысла вы вкладываете в свои дела, поступки, тем более счастливым себя чувствуете.

5. Избегайте манипуляции сознанием со стороны вашего ближнего и дальнего окружения. Учитесь противостоять таким манипуляциям и действовать, прежде всего, в своих собственных интересах.

Практикуйте это каждый день и будьте счастливы!

Ирина Процветаева, профессиональный сертифицированный коуч международного стандарта ICF, бизнес-тренер, эксперт счастливой жизни. Руководитель и владелец Центра развития личности и бизнеса "Харизма", президент привилегированного женского клуба "Я – счастливая женщина".