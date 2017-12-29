Ученые назвали черты характера, которые необходимы для успеха

Эмоциональная стабильность, оптимизм, контроль, добросовестность и решительность жизненно важны для успеха людей в жизни.
Как молодые, так и пожилые люди пользуются этими жизненными навыками. Эти навыки связаны с более низкой депрессией, большей финансовой стабильностью, улучшением здоровья и меньшей социальной изоляцией.
Профессор Эндрю Степто, который возглавлял исследование, сказал: «Эффекты зависели от накопления жизненных навыков».
Выводы сделаны из исследования более чем 8 000 человек старше 52 лет. У людей с самым низким уровнем этих пяти жизненных навыков показатели депрессии составляли 23%. Среди тех, кто обладает самыми высокими уровнями жизненных навыков, ставка снизилась до 3%.
Профессор Степто сказал: «Существует исследование отдельных факторов, таких как добросовестность и оптимизм у взрослых, но комбинации этих жизненных навыков не изучались раньше. Мы были удивлены рядом процессов - экономических, социальных, психологических, биологических, связанных со здоровьем, которые, как представляется, связаны с этими жизненными навыками.
Наши исследования показывают, что поощрение и поддержание этих навыков во взрослой жизни может быть связано со здоровьем и благополучием в пожилом возрасте».
Исследование было опубликовано в журнале PNAS.
Новогодняя елка - главный символ нового года и каждый город в это время украшен не одной такой елкой...
Уникальные кадры первого в мире запуска в космос шаурмы
Скоро к неудачникам, которые не успели купить биткоин, прибавятся неудачники, которые не успели его продать.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.