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Ученые назвали черты характера, которые необходимы для успеха

Пятница, 29 Декабря 2017 10:58
Ученые назвали черты характера, которые необходимы для успеха Фото из открытых источников

Эмоциональная стабильность, оптимизм, контроль, добросовестность и решительность жизненно важны для успеха людей в жизни.

 

Как молодые, так и пожилые люди пользуются этими жизненными навыками. Эти навыки связаны с более низкой депрессией, большей финансовой стабильностью, улучшением здоровья и меньшей социальной изоляцией.

 

Профессор Эндрю Степто, который возглавлял исследование, сказал: «Эффекты зависели от накопления жизненных навыков».

 

Выводы сделаны из исследования более чем 8 000 человек старше 52 лет. У людей с самым низким уровнем этих пяти жизненных навыков показатели депрессии составляли 23%. Среди тех, кто обладает самыми высокими уровнями жизненных навыков, ставка снизилась до 3%.

 

Профессор Степто сказал: «Существует исследование отдельных факторов, таких как добросовестность и оптимизм у взрослых, но комбинации этих жизненных навыков не изучались раньше. Мы были удивлены рядом процессов - экономических, социальных, психологических, биологических, связанных со здоровьем, которые, как представляется, связаны с этими жизненными навыками.

 

Наши исследования показывают, что поощрение и поддержание этих навыков во взрослой жизни может быть связано со здоровьем и благополучием в пожилом возрасте».

 

Исследование было опубликовано в журнале PNAS. 

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Яй Евгения Опубликовано в Вне политики   Теги Новости Наука

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