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Ученые рассказали, как ревность может уничтожить отношения

Среда, 27 Декабря 2017 11:14
Ученые рассказали, как ревность может уничтожить отношения Фото из открытых источников

«Где ты был?» - спрашивает ваш партнер, когда вы отвечаете на звонок. Вы заметили, что у вас уже есть 3 пропущенных звонка с разницей с несколько минут. 

 

Конечно, может быть вам не о чем беспокоиться. Возможно, вы просто встречаетесь с тем, кто слишком беспокоится о вас. Тем не менее, если вы столкнулись с постоянным потоком проверок, есть причина задуматься. 

 

Тем не менее некоторые партнеры неправильно понимают намерение, а также контролирующее поведение. «Он просто показывает, что он заботится обо мне», - это одно возможное неверное истолкование властного поведения.

 

Опасность заключается в том, что исследования показывают, что ревность связана с вредным поведением за пределами слов. Исследование, возглавляемое Леаной Папп обнаружило, что романтические убеждения были связаны с романтикой контроля над поведением, которые были связаны с насилием со стороны интимного партнера. 

 

Авторы начали с признания того, что многие люди рассматривают ревность в позитивном свете, как знак любви и приверженности. Они отмечают, что медиа-изображения любви часто включают в себя ревность, насилие и контроль и предполагают, что такие изображения «насильственной романтики» могут заставить некоторых женщин путать любовь и близость с контролем поведения.

 

Ссылаясь на предыдущие исследования, они отмечают, что некоторые молодые женщины считают, что когда мужчина говорит женщине, как одеваться и как себя вести, это означает, что он заботится о ней.

 

В исследовании участвовало 275 гетеросексуальных женщин со средним возрастом около 30 лет. Результаты показали, что романтические убеждения были связаны с мнением о том, что контроль был также романтичным.

 

Ученые также обнаружили, что женщины, которые считают себя неполными без мужчины, могут считать любой знак приверженности позитивным, даже если такое обязательство демонстрируется посредством контроля за поведением.

 

Они отмечают, что насилие, связанное с ревностью, более вероятно, будет воспринято как признак любви, чем насилие без ревности. Они предполагают, что ассоциация ревности с любовью может заставить людей искать ревнивых партнеров и проявлять ревность.

 

Здоровые отношения требуют как усилий, так и внимания. Несмотря на соблазн рационализировать поведение вашего партнера, когда вы выходите из бури подозрения, в конечном итоге ревность поставит под угрозу ваши отношения. Потому что ревность - это фактор риска, указывающий на проблемы и своевременно помешав проблеме может позволит вам и вашему партнеру работать вместе в поисках здорового, доверительного партнерства.

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Яй Евгения Опубликовано в Вне политики   Теги Новости Наука

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