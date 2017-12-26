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Каждая пятая российская семья рассматривает духовный туризм как вид бюджетного отдыха в новогодние каникулы

Вторник, 26 Декабря 2017 13:09
Каждая пятая российская семья рассматривает духовный туризм как вид бюджетного отдыха в новогодние каникулы Фото из открытых источников

По данным аналитического агентства  Price & Quality Agency, из-за сложного материального положения около 50% россиян в этом году решили отказаться от длительных новогодних поездок, а количество выезжающих на праздники за границу сократилось до 7%, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

 

В этой связи популярностью начал пользоваться духовный туризм – путешествия по храмам, монастырям и святым местам в пределах своего региона. «Если до кризиса количество граждан, рассматривающих это направление, как вид проведения досуга можно было пересчитать по пальцам, то сейчас каждая пятая российская семья стала рассматривать такую перспективу, - поделился наблюдениями управляющий партнер аналитического агентства Алексей Репин. – Люди стали воспринимать поездки по святым местам как семейный отдых, как возможность рассказать о культурных традициях детям, учитывая, что стоимость таких путешествий минимальна, направление завоевывает популярность».

 

Основной принцип экономии в таких поездах, по словам члена Ассоциации искусствоведов (АИС) профессора Свято-Филаретовского православно-христианского института Александра Копировского, - совершать их самостоятельно, во-первых, это позволяет настроиться на определенный духовный лад, а во-вторых, избежать траты времени на посещение «коммерческих точек», куда привозят туристов организаторы, чтобы продать дорогостоящие сувениры или еду. «В первую очередь путешествия по церковно-историческим местам полезны для детей, которым родители могут показать и рассказать о культуре и обычаях своего народа, ведь церкви и монастыри являются уникальными памятниками архитектуры, которые сосредотачивают в себе все культурное наследие от сотворения мира. Некоторые из них сохранились еще с 11-12 веков и передают уникальные особенности быта домонгольской Руси», - рассказал Александр Копировский.

 

Сэкономить в таких поездках можно не только на посещении растиражированных туристических точек, но также на питании и проживании. По словам г-на Копировского, в большинстве действующих монастырей можно остановиться на ночлег либо бесплатно, либо за пожертвование, размер которого каждый постоялец определяет в меру своих возможностей. Еда в местных трапезных зачастую дешевле, чем в городе и готовится местными поварами исключительно из натуральных продуктов, что гарантирует ее экологичность и безопасность.

 

Самыми интересными, по мнению эксперта, с исторической точки зрения, местами в России считаются:

 

- Свято-Троицкая Сергиева лавра, связанная с именем преподобного Сергия Радонежского;

 

- Александро-Невская лавра, связанная с именами таких выдающихся церковных деятелей и святых, как священномученик Вениамин (Казанский), священномученик Иннокентий (Тихонов) и деятели Александро-Невского православного братства, архиепископ Михаил (Мудьюгин) и других;

 

- Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастырь в Вологодской области;

 

- Псков, Великий Новгород, Владимир, Суздаль – города, где сохранились прекрасные древние русские храмы;

 

- Соловецкий монастырь, где в 20-30-е годы располагался Соловецкий лагерь особого назначения – крупнейший в СССР исправительно-трудовой лагерь.

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Волкова Алена Опубликовано в Вне политики   Теги Новости Новый год

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