Роспотребнадзор: Самым популярным новогодним подарком для детей является одежда

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По результатам анализа, которому специалисты Роспотребнадзора подвергли обращения, поступившие на традиционную предновогоднюю горячую линию по вопросам безопасности потребительских товаров, было установлено, что российские дети будут получать в подарок на Новый год преимущественно предметы одежды.

"Большая часть вопросов, которые поступили на горячую линию, касались тех или иных аспектов качества, безопасности и условий возврата или обмена товаров. Среди которых, как показал анализ накопленной статистики, лидирует одежда", — говорят официальные представители Роспотребнадзора.

В ведомство поступило около восьми с половиной тысяч обращений за консультациями в период четвертого - восемнадцатого декабря. Полторы тысяч обращений (то есть тринадцать процентов) касались предметов одежды.

На втором месте — игрушки. О них шла речь в тысяче (одиннадцать процентов) обращений. То есть, можно с уверенностью говорить, что игрушки — вторая по популярности категория детских новогодних подарков в Российской Федерации.

На третьем месте (девятьсот обращений) — детская обувь. Так что те российские дети, которым не подарят на Новый год одежду или игрушки, с высокой долей вероятности получат в подарок обувь.