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Роспотребнадзор: Самым популярным новогодним подарком для детей является одежда

Вторник, 26 Декабря 2017 11:22
Роспотребнадзор: Самым популярным новогодним подарком для детей является одежда Фото из открытых источников

По результатам анализа, которому специалисты Роспотребнадзора подвергли обращения, поступившие на традиционную предновогоднюю горячую линию по вопросам безопасности потребительских товаров, было установлено, что российские дети будут получать в подарок на Новый год преимущественно предметы одежды.

 

"Большая часть вопросов, которые поступили на горячую линию, касались тех или иных аспектов качества, безопасности и условий возврата или обмена товаров. Среди которых, как показал анализ накопленной статистики, лидирует одежда", — говорят официальные представители Роспотребнадзора.

 

В ведомство поступило около восьми с половиной тысяч обращений за консультациями в период четвертого - восемнадцатого декабря. Полторы тысяч обращений (то есть тринадцать процентов) касались предметов одежды.

 

На втором месте — игрушки. О них шла речь в тысяче (одиннадцать процентов) обращений. То есть, можно с уверенностью говорить, что игрушки — вторая по популярности категория детских новогодних подарков в Российской Федерации.

 

На третьем месте (девятьсот обращений) — детская обувь. Так что те российские дети, которым не подарят на Новый год одежду или игрушки, с высокой долей вероятности получат в подарок обувь.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости Роспотребнадзор

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