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Лариса Зорина: как правильно подготовиться к выступлениям перед аудиторией

Вторник, 26 Декабря 2017 10:12
Лариса Зорина: как правильно подготовиться к выступлениям перед аудиторией Фото из открытых источников

Речь для руководителя – его основной инструмент. С помощью речи мы ставим задачи, мотивируем подчинённых, докладываем руководству об успехах и налаживаем коммуникацию во всех направлениях. В данной статье мы остановимся на выступлениях перед аудиторией как неотъемлемой части работы руководителя. Зачастую, достигнув руководящей должности, мы не всегда имеем позитивный опыт выступлений и профессиональные ораторские навыки. А ведь хорошие выступления на собраниях и совещаниях помогут произвести позитивное впечатление на руководство и коллег из смежных подразделений, а также позволяют прекрасно работать с подчинёнными.

 

Какие бы проблемы с публичными выступлениями ни возникали у вас сейчас, можно значительно развить этот навык. Прежде всего, разберитесь с тем, какие у вас уже есть сильные стороны, а какие ваши особенности не позволяют вам быть на высоте при выступлении. Спросите у тех, чьему мнению вы доверяете, сами проанализируйте ваши навыки. Тогда при подготовке вы будете делать упор именно на свои преимущества и продумаете, как избежать сложных для вас мест. Если, например, вы говорите тихо, то можно заранее позаботиться о микрофоне или начать выступление с уточнения, что говорить громко вы не можете, но будете доносить важную для всех информацию. Если от волнения вам хочется говорить больше, заполняя паузы, то приготовьте карточки с темами: после того, как вы всё сказали по данной теме, доставайте следующую карточку, делайте небольшой вдох-выдох (для паузы) и после начинайте говорить на новую тему, которая у вас на карточке. При подготовке старайтесь вовремя останавливаться и переходить к следующей теме. Если перед началом выступления вас охватывает сильное волнение, найдите способ немного сбросить его (помогают 5 глубоких вдохов и выдохов, но, если на собрании вам такая подготовка не подходит, можно просто с усилием сдавливать ладони). Этим деталям мало кто придаст значение, а вам это поможет сбросить часть напряжения и лучше выступить.

 

Также при подготовке необходимо определить цель вашего выступления. Она всегда в действиях аудитории после ваших слов. Что люди должны сделать после вашего выступления? Ответ на этот вопрос будет целью выступления и определит содержание, акценты и приёмы. Если вы хотите замотивировать людей, во время выступления подведите людей к выгодам, которые они получат или к ценностям, которые они реализуют, сделав то, на что вы их мотивируете.

 

Любое хорошее выступление должно быть структурированно. Это помогает и выступающему, и слушателям. Для вас чёткая структура будет надёжной опорой, позволяющей сказать всё необходимое, а для слушателей выступление станет более ясным и понятным.

 

Структура также поможет вам с подготовкой слайдов, если вы собираетесь их использовать. Слайды должны подчиняться цели выступления и помогать слушателям воспринимать вашу речь, а не отвлекать от неё. Не нагружайте слайды большим объёмом информации (много текста, графики, визуальных эффектов), всё это отвлекает аудиторию, люди невольно начинают метаться между вашей речью и информацией на слайдах. В идеале придерживайтесь правила «1 единица информации – 1 слайд». Это может быть основная идея или заголовок этой части выступления, одна картинка, иллюстрирующая идею, которую вы хотите донести. Также используйте лаконичное оформление, оно упрощает восприятие и делает вашу презентацию более деловой. Для подготовки качественной презентации также можно обратиться к экспертам.

 

Проговорите свою речь перед зеркалом, а лучше постарайтесь кому-то её показать. Вы получите и мнение аудитории о вашем выступлении, и собственное впечатление, которое позволит сделать его лучше и чувствовать себя увереннее при выступлении. Наиболее эффективно обратиться за консультацией к специалисту по ораторскому мастерству, это позволит вам сэкономить время на подготовке и, используя богатый опыт эксперта, подобрать лучшие приёмы, соответствующие вашей цели.

 

Также существуют риторические игры, позволяющие в игровом формате получить практический опыт выступлений, лучше узнать о своих ораторских навыках, отработать яркие приёмы, не тратя время на длительные и дорогие тренинги.

 

Основной секрет успеха успешных ораторов – в хорошей подготовке, независимо от “природных данных”. Качественная подготовка позволит вам успешно выступить и добиться поставленных целей, заявить о себе, как об успешном руководителе, и быстрее продвинуться по карьерной лестнице.

 

Лариса Зорина, бизнес-тренер, коуч, основатель Лаборатории публичной речи и коммуникации Step2Future

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Волкова Алена Опубликовано в Вне политики   Теги Новости выступление

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