SuperJob подвел итоги 2017 года на рынке труда

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Основной тренд уходящего года - автоматизация, от рутинных процессов (в офисном сегменте) до концепции «ноль людей в шахте/на заводе» (на крупных производственных объектах).

Как следствие, в зоне риска могут оказаться бухгалтеры начального уровня, специалистов по страхованию, юристы средней и ниже квалификаций.

2017 год стал годом спроса на специалистов в области «новой экономики» - начался активный поиск сотрудников в области блокчейна, криптовалюты, ICO.В этой области спрос резко превышает предложение, соответственно зарплаты в сегменте серьезно «перегреты». Прогнозируемый всплеск продлится не более 2-3 лет.

Работодатели в течение года чувствовали себя уверенно, особенно стоит отметить весенний подъем спроса. Во второй половине года вырос спрос на «длинные» тарифы, что говорит об уверенности в завтрашнем дне. Также проявился спрос на привлечение молодых специалистов по программе стажировок - шесть из десяти стажировок закончились трудоустройством интерна.

Год отмечен тем, что впервые за 8 лет зафиксировано максимум несогласных на «черную» зарплату, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

В ближнесрочной перспективе все тенденции сохранятся, в среднесрочной (от 3 до 5 лет) еще более очевидным станет переход на технологические рельсы. Использование блокчейн технологий в поиске работы и подборе персонала, высокие требования к владению digital skills для почти любого кандидата, использование VR-систем и технологий AI для обучения. Также прогнозируется возрастание роли проектных команд в линейной работе.