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Житель Ставрополя сорвал куш, сыграв в лотерею

Воскресенье, 24 Декабря 2017 17:59
Житель Ставрополя сорвал куш, сыграв в лотерею Фото из открытых источников

Местный житель из Ставрополя получит приз — сто миллионов рублей, он стал счастливчиком, когда сыграл в лотерею «Русское лото». Более подробно об этом можно узнать здесь, ведь этот выигрыш стал самым большим за последние 14 дней. До этого 506 миллионов рублей смогла выиграть женщина из Воронежской области. 

 

О таком выигрыше рассказали представители пресс-службы лотереи «Русское лото», добавив, что куш составил сто миллионов рублей. 

 

Счастливчик купил лотерейный билет в одном из киосков города, его стоимость составила всего сто рублей, рассказывают в пресс-центре. Организаторы лотереи не разглашают имя счастливого победителя и обладателя ста миллионов рублей. 

 

На данный момент известно, что мужчина стал победителем 1 206 — го тиража, трансляция по телевизору проходила в прямом эфире девятнадцатого ноября этого года. 

 

Интересно, что победитель пока не связался с организаторами, как показывает статистика, для этого нужно время, почти все победители связываются с компанией через несколько недель. В последнее время жителям Российской Федерации действительно везет в игре в лотерею, напомним, что пятого ноября этого года чуть больше полумиллиона рублей выиграла женщина из Воронежской области, сыграв в лотерею «Столото» - это был самый большой выигрыш за всю историю в Российской Федерации. 

 

И в этот раз победительница долго не связывалась с организаторами, тогда Почта Россия решила сама заняться поиском человека. Позднее в пресс-службе компании рассказали, что это жительница Воронежской области и ей шестьдесят три года. Она рассказала, что попросила свою внучку проверить результаты розыгрыша и та, ошибившись, сообщила, что билет был проигрышный. Но интуиция женщины подсказывала, что стоит провести проверку еще раз и тогда она узнала, что стала миллионером. 

 

В данный момент специалисты проводят экспертизу билета, этот процесс занимает примерно сорок дней. Если нарушений не будет установлено, то компания-организатор начнет переводить денежные средства на счет пенсионерки. 

 

Не каждый верит в игру в лотерею, но, как можно увидеть, победители существуют — это простые граждане Российской Федерации. Они также, как и другие, покупают билет с ноткой большого сомнения, но становятся счастливыми людьми-миллионерами. 

 

Не стоит играть в лотерею людям, у которых есть зависимость от азартных игр, а также относиться к этому, как к серьезному хобби, но всегда есть шанс попытать счастье и стать счастливчиком.

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Апостолова-Полищук Надежда Опубликовано в Вне политики   Теги лотерея победитель

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