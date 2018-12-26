Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Кантор представил меры борьбы с антисемитизмом

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Предотвращение и предупреждение антисемитизма в современном мире уже невозможно, он стал реальностью, с которой необходимо бороться, убеждён президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Кантор. Об этом он заявил в ходе конференции по проблемам антисемитизма, прошедшей в Вене в рамках председательства Австрии в Совете Европы.

По оценкам экспертов, ненависть по отношению к евреям, как и другие формы ненависти, нетерпимости и ксенофобии, главным образом процветают в сети Интернет. Общая обстановка нетерпимости негативно сказывается на настроениях самих евреев, отмечает Вячеслав Кантор. На фоне происходящих преступлений, нападений на еврейские организации, синагоги, на самих евреев, многие представители общин смотрят в будущее не иначе как с пессимизмом, не верят в реальное изменение положения вещей к лучшему и нередко раздумывают об эмиграции. В такой ситуации ведущая роль и ответственность по борьбе с антисемитизмом ложится на органы власти и правительства европейских стран, убеждён Вячеслав Кантор и целый ряд других экспертов.

В рамках конференции в Вене Вячеслав Кантор и представители ЕЕК презентовали главам Австрии 150-страничный «Каталог мер по борьбе с антисемитизмом», разработанный и составленный ведущими учёными университетов Вены, Нью-Йорка и Тель-Авива по инициативе Вячеслава Кантора.

В целом большинство исследователей крайне негативно относятся к росту антисемитизма не только по всей Европе, но и по всему миру. Как отметил Вячеслав Кантор, сегодня Европа уже потеряла свою «монополию» на антисемитизм и это негативное явление получает всё большее распространение по всему миру, причём ни одна еврейская община, какой бы организованной и защищённой она не была, не может гарантировать полную безопасность своим членам в условиях растущей по отношению к ним нетерпимости. В самой Европе к числу «горячих точек» относятся Франция, Испания и Швеция, где проблема отчасти связана с ростом миграции мусульманского населения, нередко заранее нетерпимо настроенного к Израилю и, как следствие, ко всем евреям. С другой стороны, как отмечают эксперты, огульно обвинять всех представителей той или иной нации ни в коем случае нельзя, и главная проблема продолжает крыться в общей атмосфере напряжённости, нетерпимости и агрессии по отношению друг к другу.

Вячеслав Кантор и другие эксперты видят проблему и в том, что Европа единым фронтом пока не выступила с единой позицией относительно антисемитизма. В частности, до сих пор не во всех странах Европы принято единое рабочее определение антисемитизма, уже одобренное депутатами Европейского парламента в июне 2017 года. Рекомендация к этому стоит в числе первых среди мер, изложенных в «Каталоге мер по борьбе с антисемитизмом».

Важным и значимым остаётся вопрос возможности контроля за пропагандой радикальных и экстремистских взглядов, что особенно ярко наблюдается в интернете. По мнению многих экспертов, в сети должны существовать те же правила допустимого и недопустимого контента, что действуют в печатных средствах массовой информации, в то время как в реальности антисемитизм не только процветает в интернете, но и не встречает там никакого сопротивления, становится нормой. А от насилия вербального до насилия реального, физического, на самом деле не так уж далеко – по сути один шаг, говорит Вячеслав Кантор. Примером этому, несомненно, служат недавние события в Питтсбурге, где пропагандирующий ненависть к евреям в своих социальных сетях местный житель в конце концов совершил вооружённое нападение на синагогу, что повлекло за собой жертвы как среди посетителей синагоги, так и среди правоохранительных органов.