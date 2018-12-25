В Забайкалье могут ввести ограничения на продажу алкоголя в Новый год

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Летом нынешнего года в Забайкальском крае по инициативе большинства депутатов законодательного собрания предположительно увеличен временной промежуток для продажи алкоголя в магазинах розничной торговли.

Однако в ноябре, ходатайством прокуратуры предложено снова ввести ограничительные меры на продажу алкогольной продукции. В описательной части ходатайства такая просьба обоснована увеличением числа преступности ввиду продажи алкоголя после 22:00.

При рассмотрении ходатайства законодательным собранием было отмечено, что такие запретительные меры незначительны по силе своего действия, сообщает inforeactor.ru. Кроме того, было отмечено, что в ответ на такую меру увеличиваются объемы незаконной торговли алкогольной продукцией в ночное время.

Для разрешения ходатайства прокуратуры по существу в настоящее время проводится проверка, целью которой является установить, насколько увеличение временного интервала по продаже алкоголя способствует усугублению криминальной обстановки в регионе.

При этом статистика, приведенная сотрудниками органов прокуратуры в обоснование ходатайства охватывает уровень преступности за прошедшие девять месяцев. Между тем, закон об увеличении времени продажи алкоголя вступил в действие не более трех месяцев назад с момента подачи прошения.