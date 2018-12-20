Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: европейские евреи не чувствуют изменений к лучшему в вопросе антисемитизма

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Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор убеждён, что результаты исследования об антисемитизме Агентства Евросоюза по основным правам должны стать последним сигналом властям Европы о необходимости действовать.

11 декабря 2018 года Агентство Европейского союза по основным правам (АОП) опубликовало отчёт по результатам исследования «Опыт и восприятие антисемитизма - Второе исследование по проблемам дискриминации и ненависти в отношении евреев в ЕС». В этом отчёте представлены итоги масштабного исследования, посвящённого влиянию антисемитских проявлений на жизнь евреев в 12 странах – членах ЕС.

Обнародованные результаты вызвали большое беспокойство и озабоченность Европейского еврейского конгресса (ЕЕК). Они указывают на очевидный рост уровня антисемитизма.

- Около 90% опрошенных ощущают, что в их стране уровень антисемитизма растёт.

- Около 90% считают, что особо остро эта проблема стоит в Интернете.

- Примерно 70% назвали общественные пространства, СМИ и политическую сферу традиционными источниками проявлений антисемитизма.

- Почти 30% опрошенных подвергались преследованиям, в большей степени те, кто выглядели, как евреи.

По мнению президента ЕЕК Вячеслава Моше Кантора, подобные результаты и данные демонстрируют недопустимый рост уровня давления и нападок, которым в Европе подвергаются евреи.

«Евреи чувствуют, что, несмотря на приверженность европейских лидеров делу борьбы с антисемитизмом, ситуация не только не улучшилась, но за последние несколько лет продолжает ухудшаться», - подчеркнул Вячеслав Моше Кантор.

«Лидеры европейских стран должны воспринять этот отчёт как последнее предупреждение о том, что разговоров уже недостаточно, и сейчас пора переходить к делу. Поэтому мы благодарны первому заместителю председателя Европейской комиссии Франсу Тиммермансу и европейскому комиссару по вопросам юстиции Вере Юровой, которые являются политической силой, стоящей за этим масштабным исследованием», - отметил президент ЕЕК.

Согласно отчёту АОП антисемитизм настолько глубоко укоренился в обществе, что регулярные преследования евреев превратились в повседневную норму. Почти 80% пострадавших не сообщают о серьёзных инцидентах полиции или каким-либо другим органам по причине того, что не верят, будто это что-то изменит.

Более трети опрошенных признались, что стараются не участвовать в еврейских мероприятиях и не посещать еврейские места, поскольку боятся за свою безопасность и чувствуют себя незащищёнными. Примерно столько же опрошенных задумываются об эмиграции.

«Многие европейские евреи крайне обеспокоены своим будущим, - продолжил Вячеслав Моше Кантор. – Они потеряли веру в органы власти, в своих соседей и лидеров своих государств, и это стало причиной не только кризиса в их отношениях с ними, но и того, что сейчас евреи эмигрируют или разрывают все связи со своей еврейской общиной».

«Декларация о борьбе с антисемитизмом Совета Европейского союза от 6 декабря 2018 года является важным и необходимым ответом на эти тревожные выводы, а также шагом в правильном направлении к восстановлению доверия европейских еврейских общин, и мы надеемся, что за этой жизненно необходимой декларацией последуют конкретные меры со стороны всех стран ЕС», - резюмировал Вячеслав Моше Кантор.

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК (https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/) работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.