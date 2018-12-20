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Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: европейские евреи не чувствуют изменений к лучшему в вопросе антисемитизма

Четверг, 20 Декабря 2018 10:02
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: европейские евреи не чувствуют изменений к лучшему в вопросе антисемитизма Фото из открытых источников

Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор убеждён, что результаты исследования об антисемитизме Агентства Евросоюза по основным правам должны стать последним сигналом властям Европы о необходимости действовать.

 

11 декабря 2018 года Агентство Европейского союза по основным правам (АОП) опубликовало отчёт по результатам исследования «Опыт и восприятие антисемитизма - Второе исследование по проблемам дискриминации и ненависти в отношении евреев в ЕС». В этом отчёте представлены итоги масштабного исследования, посвящённого влиянию антисемитских проявлений на жизнь евреев в 12 странах – членах ЕС.

 

Обнародованные результаты вызвали большое беспокойство и озабоченность Европейского еврейского конгресса (ЕЕК). Они указывают на очевидный рост уровня антисемитизма.

 

- Около 90% опрошенных ощущают, что в их стране уровень антисемитизма растёт.

- Около 90% считают, что особо остро эта проблема стоит в Интернете.

- Примерно 70% назвали общественные пространства, СМИ и политическую сферу традиционными источниками проявлений антисемитизма.

- Почти 30% опрошенных подвергались преследованиям, в большей степени те, кто выглядели, как евреи.

 

По мнению президента ЕЕК Вячеслава Моше Кантора, подобные результаты и данные демонстрируют недопустимый рост уровня давления и нападок, которым в Европе подвергаются евреи.

 

«Евреи чувствуют, что, несмотря на приверженность европейских лидеров делу борьбы с антисемитизмом, ситуация не только не улучшилась, но за последние несколько лет продолжает ухудшаться», - подчеркнул Вячеслав Моше Кантор.

 

«Лидеры европейских стран должны воспринять этот отчёт как последнее предупреждение о том, что разговоров уже недостаточно, и сейчас пора переходить к делу. Поэтому мы благодарны первому заместителю председателя Европейской комиссии Франсу Тиммермансу и европейскому комиссару по вопросам юстиции Вере Юровой, которые являются политической силой, стоящей за этим масштабным исследованием», - отметил президент ЕЕК.

 

Согласно отчёту АОП антисемитизм настолько глубоко укоренился в обществе, что регулярные преследования евреев превратились в повседневную норму. Почти 80% пострадавших не сообщают о серьёзных инцидентах полиции или каким-либо другим органам по причине того, что не верят, будто это что-то изменит.

 

Более трети опрошенных признались, что стараются не участвовать в еврейских мероприятиях и не посещать еврейские места, поскольку боятся за свою безопасность и чувствуют себя незащищёнными. Примерно столько же опрошенных задумываются об эмиграции. 

 

«Многие европейские евреи крайне обеспокоены своим будущим, - продолжил Вячеслав Моше Кантор. – Они потеряли веру в органы власти, в своих соседей и лидеров своих государств, и это стало причиной не только кризиса в их отношениях с ними, но и того, что сейчас евреи эмигрируют или разрывают все связи со своей еврейской общиной».

 

«Декларация о борьбе с антисемитизмом Совета Европейского союза от 6 декабря 2018 года является важным и необходимым ответом на эти тревожные выводы, а также шагом в правильном направлении к восстановлению доверия европейских еврейских общин, и мы надеемся, что за этой жизненно необходимой декларацией последуют конкретные меры со стороны всех стран ЕС», - резюмировал Вячеслав Моше Кантор.

 

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК (https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/) работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.

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Волкова Алена Опубликовано в Соцзащита  
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