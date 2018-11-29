Как решается вопрос роста пенсий в России?

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Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал вопрос роста пенсий решенным. Соответствующее заявление, как сообщает федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня", Путин сделал в рамках инвестиционного форума "Россия зовет".

Эксперты говорят, что вопрос роста пенсий действительно решен, так как у России есть резервы для улучшений в этом направлении — индексацию пенсионных выплат на запланированном уровне можно осуществить благодаря профицитному бюджету, а также пенсионной реформе, по условиям которой был повышен пенсионный возраст.

Путин отметил, что правительство не закрывает вопрос частных и государственных пенсионных фондов — эта тема, по словам президента, требует особого внимания, так как частные накопительные фонды смогут обеспечить преимущества только в том случае, если будет налажено по-настоящему эффективное управление.

"Одним из инструментов, необходимых для реального увеличения пенсий, станет система индивидуального пенсионного капитала. Закон об ИПК поставит точку в вопросе о накопительной части пенсии, поэтому соответствующий документ вероятнее всего будет принят уже в следующем году", — говорит Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений.